Jubel beim Grün-Gold-Club Bremen. (Daniel Stöckel)

Vor fast 5000 Zuschauern in der ÖVB-Arena in Bremen verwies das Team von Trainer Roberto Albanese am Samstagabend Dueteam Perm auf den zweiten Rang. Platz drei ging an die FG Bochum-Velbert.

Die Wertung nach dem Finale im Überblick:

Grün-Gold-Club Bremen A (Deutschland) 37,18 Punkte

DueTerm Perm (Russland) 37,00

FG T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum - 1. TSZ Velbert A (Deutschland) 34,80

Vera Tyumen (Russland) 34,71

Moon Dance (Mongolei) 32,49

TSC Schwarz Gold Wien Team (Österreich) 31,33

