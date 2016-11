Die Serie hält an: Bremen bleibt deutscher Meister der Lateinformationen. (Christinia Kuhaupt)

Die Serie hält an: Bremen bleibt deutscher Meister der Lateinformationen. Der Grün-Gold-Club hat am späten Sonnabend den zehnten Meistertitel in Folge und den insgesamt 12. nationalen Titel in den vergangenen 14 Jahren gewonnen. Deutscher Vizemeister wurde das Team der erst kürzlich neu gegründeten Formationsgemeinschaft des TTC Rot-Weiss- Silber Bochum / 1. TSZ Velbert, das mit seinem Thema „Herzschlag“ überzeugen konnte.

Mit dem erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft ist das A-Team des Grün-Gold-Club für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die am 10. Dezember in Bremen stattfinden wird. Das B-Team des Grün-Gold-Club Bremen schaffte es mit „Rocky“ auf Rang vier. (wk)