Sie haben allen Grund zur Freude: die Mädchen der B-Jugend-Landesauswahl, die ausnahmslos dem Bremer HC angehören. (Alexander Beuing, FR)

Der Jubel kannte keine Grenzen mehr, als der Sieg unter Dach und Fach war. Gerade hatten die Bremer Hockey-Mädchen durch Tore von Paula Heuser und Ilona Bergmann Gastgeber Hamburg im Endspiel des Länderpokals mit 2:0 bezwungen. In der Höhle des Löwen, nämlich auf der Anlage von Klipper Hamburg – und gleichzeitig mit ihrer besten Turnierleistung. Der Rest war Jubel in Rot und Weiß sowie die Genugtuung, die Trophäe – den sogenannten Hessenschild – endlich einmal nach Bremen geholt zu haben.

Weit mehr als ein halbes Jahrhundert lang, nämlich seit 1955, standen die Teilnahmen des Bremer Hockey-Nachwuchses beim Länderpokal unter dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“. Da durfte beim Turnier der Landesverbände für die Bremer schon das Erreichen der Endrunde als Erfolg gewertet werden. Doch seit dem vergangenen Wochenende haben sich die Maßstäbe verschoben, sind die Zeiten von „Dabei sein ist alles“ vorbei.

„Wir haben das Ding gewonnen“, jubilierte Martin Schultze. Der Geschäftsführer und Erfolgstrainer des Bremer HC ist bei der U 16-Landesauswahl Co-Trainer von Vereinskollegen Kai Uwe Stephan. Mit den weiblichen Talenten des Jahrgangs 2000/2001 haben sie in Hamburg für eine faustdicke sportliche Überraschung gesorgt. Ein Erfolg, den Schultze als historisch einordnet. Nicht nur, weil bei den vorherigen 61 Auflagen des Länderpokals nie eine Bremer Auswahl ganz oben auf dem Siegertreppchen stand – weder bei den Mädchen noch bei den Jungs, die es 1982 immerhin einmal ins Finale geschafft hatten. Historisch war der Erfolg vor allem, weil es die Bremer als kleinstes Bundesland den Großen und Etablierten mal wieder gezeigt haben. Das war den BHC-Mädchen in den vergangenen Jahren mit dem Gewinn von insgesamt drei deutschen Meisterschaften auch schon auf nationaler Ebene gelungen, doch den Sieg im Vergleich der Landesverbände siedelte Schultz noch eine Etage höher an. „Weil hier nur die Elite der Verbände dabei ist. Und wenn man sieht, dass der westdeutsche Verband die besten Spielerinnen aus 30 oder 40 Vereinen auswählen kann und wie eingeschränkt im Gegensatz dazu unsere Möglichkeiten sind, ist so ein Länderpokalsieg noch mal eine größere Nummer.“

Der Weg zum Titel begann bei der Endrunde in Hamburg mit einem 1:0-Erfolg gegen Hessen. Nach 50 Minuten Spielzeit, gemessen an der Vielzahl vergebener Tormöglichkeiten, zwar nur ein knappes Ergebnis, aber eines, das dennoch nie in Gefahr war. Den goldenen Treffer erzielte Henriette Deckert nach einer Ecke. Es folgte der einzige Bremer Patzer. Nach dem 0:1 gegen Baden-Württemberg war es vor allem die Württemberger Schützenhilfe (2:0 gegen Hessen), die die Bremerinnen als Gruppenzweite ins Halbfinale brachte.

Jetzt durften sie nicht mehr auf Schützenhilfe hoffen, jetzt ging es im K.-o.-System weiter. Und zwar gegen Mitfavoriten Westdeutschland. Nach frühem Rückstand (5.) markierte Svea Hartmann Mitte des ersten Durchgangs den Ausgleich (12.). Zwar hatten die Westdeutschen mehr vom Spiel und auch die deutlich besseren Torchancen, doch Nationaltorhüterin Mali Wichmann im Bremer Dress avancierte zum Turm in der Schlacht, der nicht mehr zu überwinden war. So ging es ins Penalty-Schießen, in dem Wichmann zwei West-Versuche entschärfte, während auf Bremer Seite Jule Ohmen, Paula Heuser, Geta Schabacker und Victoria Fusch den 5:3-Sieg perfekt machten.

Nach Schützenhilfe und Meganervenkitzel ließen die Bremerinnen im Finale dann nichts mehr anbrennen, dominierten Rekordsieger Hamburg (23 Mal) und lagen bereits zur Pause vorentscheidend mit 2:0 vorne. Spielerisches i-Tüpfelchen war der Führungstreffer von Paula Heuser, der wunderbar von Svea Hartmann vorbereitet worden war. Was den historischen Bremer Triumph vor den Augen der U 16-, U 18- und U 21-Nationaltrainer noch aufwertete, war die Tatsache, dass alle 16 Spielerinnen des Kaders aktuell beim Bremer HC spielen. Doch auch Bremens Nummer zwei im weiblichen Bereich darf sich als Gewinner fühlen, schließlich haben insgesamt fünf Spielerinnen eine „grüne Vergangenheit“ beim Club zur Vahr.

Dass der Bremer HC nun mehr denn je zu den besten deutschen Hockey-Adressen zählt, zeigt sich auch daran, dass mit Paula Heuser, Greta Schabacker, Mali Wichmann, Marie Frerichs, Henriette Deckert und Victoria Fusch inzwischen sechs Spielerinnen dem Jugendnationalkader angehören.

Im Moment des Erfolgs wünschte sich BHC-Macher Martin Schultze von der Bremer Politik mehr Förderung und damit mehr Geld für den Leistungssport. Denn dass es seit Jahren beim BHC so gut laufe, sei neben guten Trainern und optimaler sportlicher Förderung nicht zuletzt dem finanziellen Engagement etlicher Sponsoren und Privatleute zu verdanken.

Das Bremer Team: Alexandra Bachir, Lone Bergmann, Henriette Deckert, Marie Frerichs, Victoria Fusch, Philine Grashoff, Svea Hartmann, Paula Heuser, Johanna Homann, Martha Kook, Daniela Marggraff, Juliane Ohmen, Greta Schabacker, Emily Schmedes, Lucia Thielemann, Mali Wichmann (alle Bremer HC); Kai Uwe Stephan (Landestrainer), Martin Schultze (Co-Trainer), Claudia Frerichs (Betreuerin)