Läuft trotz Bauchspeicheldrüsenkrebs, HIV und Hepatitis C den Bremen-Marathon: Andreas Böll. (Christina Kuhaupt)

Andreas Böll geht davon aus, dass er an diesem Sonntag seinen letzten Marathon laufen wird. Anfang Januar wurde bei dem 49-Jährigen Bauspeicheldrüsenkrebs festgestellt, eine der aggressivsten Krebsformen. Die Ärzte haben ihm noch ein halbes Jahr gegeben. Aber dieses halbe Jahr ist jetzt bereits seit zwei Monaten vorbei. „Weil ich nie liegen geblieben, immer aufgestanden bin und habe immer Sport gemacht habe”, sagt Böll.

In einer fünfstündigen Operation entfernten ihm die Ärzte große Teile der Bauchspeicheldrüse. 18 Chemotherapien hat er seitdem über sich ergehen lassen müssen, drei Wochen hat er in einer Reha-Klinik in Clausthal-Zellerfeld verbracht. „Die Überlebenschancen liegen bei etwa zehn, maximal zwanzig Prozent”, sagt er.

Und jetzt hat sich dieser Mann tatsächlich in den Kopf gesetzt, seinen fünften Bremen-Marathon zu laufen, und es scheint, als könne nichts und niemand ihn von dieser Idee abbringen. Noch nicht einmal seine weiteren Krankheiten. Denn Böll hatte bereits 2008 Lymphdrüsenkrebs, ist vier Jahre zuvor auch schon an HIV erkrankt und seit 1988 leidet er bereits an Hepatitis C. Es wäre also nur mehr als verständlich, wenn dieser Mann nicht laufen würde. Aber er will es unbedingt, er will diesen Marathon schaffen. „Von ärztlicher Seite bestehen da keine Bedenken”, sagt Böll. „Nur beim ‚Neuen Land‘ herrscht ein bisschen Sorge.“

Böll läuft für Einrichtung "Neue Land"

Aber genau für diese Einrichtung möchte Böll jetzt so dringend laufen, denn das „Neue Land“ habe ihn damals aufgefangen – damals, als er noch drogensüchtig war. Das „Neue Land“ ist eine Einrichtung, die Hilfe für Drogenabhängige bietet und versucht, sie auf ihrem Weg, clean zu werden, zu begleiten. Dort hätten sich Menschen um Böll gekümmert, ihm neuen Lebensmut vermittelt – und jetzt will er etwas zurückgeben.

„Ich war echt am Ende und dem Tod näher als dem Leben. Beim ‚Neuen Land‘ habe ich dann neuen Mut geschöpft und neue Ziele gefunden”, sagt er. 2010 hat er beim Anschauen des Marathons am Osterdeich entschieden, im folgenden Jahr selbst zu laufen – einfach so. Er habe nicht drüber nachgedacht, die Idee sei ihm einfach so gekommen. „Ich hatte immer Spaß am Laufen und an der Bewegung.”

Aber zu diesem Zeitpunkt war Böll einer der neusten Gäste des „Neuen Landes“. Er rauchte noch 50 Zigaretten am Tag und ein Marathon war eigentlich das Letzte, das man ihm zutraute. Ansporn für ihn – er hat es geschafft und ist seitdem vier weitere Marathons gelaufen und hat begonnen, Spenden zu sammeln. Spenden für das „Neue Land“, für Instandhaltung des Gebäudes und für den laufenden Betrieb. „Das ‚Neue Land‘ lebt immer am Existenzminimum und ist auf Spenden angewiesen”, erklärt Böll.

Sein letzter großer Wunsch

Und jetzt hat er einen letzten großen Wunsch, einen Traum, wie er es auch nennt: „Ich möchte, dass das ‚Neue Land‘ um eine Nachsorgeeinrichtung erweitert wird, mit Anschluss an einen Bauernhof.” Dieser Wunsch sei für Menschen, die nach einer Therapie nicht wissen, wohin mit ihnen. Für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar seien, sich aber trotzdem eine Aufgabe wünschten und diese auch leisten könnten.

„Viele Menschen haben einen Beruf erlernt und wollen etwas zurückgeben, die Leute sind nicht so kaputt, dass sie nichts mehr leisten könnten”, sagt Böll, „deswegen auch der Bauernhof.” Kleinere Dienstleistungsarbeiten wie Instandhaltungsarbeiten könnten die Bewohner erbringen – oder auch den Bauernhof bewirtschaften und Käse und Milch produzieren. „Und außerdem Tiere, weil die den Menschen ein Gefühl der Verantwortung vermitteln.”

Man spürt, wie wichtig Böll dieser Wunsch ist und dass er sich Gedanken gemacht hat. Auch ein Konzept für den Bauernhof sei schon entworfen worden, sagt er. Und für diesen letzten Herzenswunsch will Böll nun selbst mit anpacken, ein letzter Marathon soll es sein, um zumindest einen Anfang zu schaffen. „Um alles zu bezahlen, müsste ich 200 Jahre alt werden”, so Böll. Aber er wolle zumindest anfangen, das betont er.

"Ich will ankommen"

Und man merkt es ihm sofort an. Bölls Gedanken sind klar, all seine Worte sind mit Bedacht gewählt, seine hellblauen Augen funkeln wach und begeistert, wenn er von dem Bauernhof erzählt. Man spürt keine Zeichen von Verbitterung. Böll ist ein Mann, der seinen Frieden gefunden zu haben, scheint – bis auf diesen letzten großen Wunsch eben. Da wird er sogar ein wenig sentimental: Er schwelgt so in Gedanken und träumt von „seinem” Bauernhof. „Ich werde es wohl leider nicht mehr erleben, aber ich würde es so gerne”, sagt Böll traurig.

Böll raucht immer noch 30 Zigaretten am Tag und vorbereiten konnte er sich aufgrund der Reha auch nur eineinhalb Monate auf den Lauf. „Ich konnte nur durchschnittlich 30 Kilometer pro Woche laufen.” Nicht die besten Voraussetzungen für einen Marathon. Aber wenn man Böll so ansieht, ist man fast sicher, dass sich dieser Mann durchkämpfen wird. „Ich werde wohl eine Stunde länger brauchen als sonst, meine Bestzeit sind drei Stunden 59 Minuten, aber um Schnelligkeit geht es auch nicht mehr. Ich will ankommen, das ist das Wichtigste.”

Andreas Böll hat sogar sein eigenes Ritual beim Start eines Marathons. „Ich will immer als Letzter auf die Strecke gehen, da bestehe ich drauf.” So wird es dann auch an diesem Sonntag sein, wenn Andreas Böll um 9.40 Uhr zum letzten Mal als Letzter am Bremer Roland auf die Strecke gehen wird.