Milos Veljkovic soll helfen, Werders löchrige Abwehr zu stabilisieren.

Es ging nicht um Mats Hummels, den Weltmeister. Es ging um Milos Veljkovic. Der ist auch ein Weltmeister, aber eben vorerst nur ein kleiner, ein U 20-Weltmeister. Hummels sei so etwas wie ein Vorbild, sagt Veljkovic. Wenn sein Trainer ihn beschreiben soll, dann kommt in der Beschreibung immerhin schon mal ein Hummels im Kleinen heraus.

Der Werder-Verteidiger Milos Veljkovic habe einen guten Spielaufbau, würde eine gute Spielverlagerung hinbekommen und sei also in taktischer Hinsicht gut unterwegs, sagt Alexander Nouri. Ein Spiel zu lesen, am Ball ruhig und sicher zu sein – das sei das, was ihm liege, sagt Veljkovic über sich selbst.

Das wäre dann ganz gut für Werder, wenn Werder solche Qualitäten demnächst einsetzen könnte. Werder hat jetzt nicht nur zweimal in Folge verloren und sechs Treffer kassiert dabei. Werder ist die Mannschaft, die kein Spiel ohne Gegentore schafft. Werder wird in der Tabelle als die Mannschaft mit den meisten Gegentoren geführt.

Es sind nicht die Verteidiger allein, die so ein massives Defensiv-Problem verursachen. Aber gute Innenverteidiger zu haben, kann trotzdem nicht schaden bei dem Projekt, endlich diese vermaledeite Flut an Gegentoren zu stoppen.

Milos Veljkovic wird an diesem Sonntag auf Schalke (17.30 Uhr) sehr gefragt sein. Er wird nach Lage der Dinge im Abwehrzentrum der Abwehrproblem-Mannschaft stehen. Dass es im oder vorm Bremer Strafraum am Sonntag auf Schalke kaum etwas zu tun gibt, braucht man nicht zu denken.

Damit rückt am Sonntag ein Werder-Profi in den Blickpunkt und womöglich auch ins Zentrum des Geschehens, von dem man bis noch vor wenigen Wochen nicht mal sicher sagen konnte, ob er überhaupt noch lange vorhanden sein wird als Werder-Spieler.

Innenverteidiger-Personalproblem

Milos Veljkovic ist einer, an dem sich das Auf und Ab, das Unwägbare und Unberechenbare des Fußballs gut aufzeigen lässt. Vor Kurzem noch ein Ergänzungsspieler und Ausleih-Kandidat, ist er plötzlich wichtig. Zu Werders Problem mit dem stubenreinen Verteidigen ist noch ein Innenverteidiger-Personalproblem dazugekommen.

Lamine Sané ist jetzt auch noch verletzt. Luca Caldirola ist es schon seit Wochen. Fallou Diagne ist zwar gesund, aber zu schlecht. Zumindest sieht das die Sportliche Leitung so, sie hat den erst im Sommer verpflichteten Diagne in die U 23-Mannschaft geschickt.

Dort soll er mindestens bis zur Länderspielpause bleiben, die in der kommenden Woche auf das Schalke-Spiel folgt. Diagne vorzeitig in den Profikader zurückzuholen, sei nicht vorgesehen, sagt Nouri. Weil Sané, Caldirola und praktisch auch Diagne ausfallen, ist Veljkovic ein Mann, auf den es ankommt.

Plötzlich voll da sein zu müssen, ist nichts, was er nicht kann. Der in Basel aufgewachsene Serbe kann als jemand beschrieben werden, der die Ruhe bewahrt. Er beschreibt sich ja auch selbst so. Zweimal schon hat er jüngst zeigen können, dass ihn das nicht überfordert, wenn er auf einmal gefordert ist.

Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg hatte Sané schon auf dem Zettel mit den Aufstellungen gestanden, eher er verletzungsbedingt passen musste. Milos Veljkovic sprang kurzfristig ein und lieferte eine solide Leistung ab. Und als Sané am vergangenen Sonnabend gegen den SC Freiburg kurz vor der Halbzeit mit lädiertem Knie ausgewechselt werden musste, war Veljkovic auch zur Stelle. Dass es vor allem an ihm gelegen hat, dass Werder verlor, lässt sich nicht behaupten. Es stand schon 0:2, als er ins Spiel kam.

Viel zu großer Kader

Werder braucht Leute wie ihn. Obwohl der Kader viel zu groß ist. Obwohl er noch im Sommer als einer galt, der entbehrlich ist. Im Januar war er als junges Talent und serbischer U 20-Weltmeister aus London nach Bremen gekommen. Bei Tottenham Hotspurs wollte er sich nicht ein drittes Mal in die zweite Liga verleihen lassen und lehnte eine Vertragsverlängerung ab. Doch in Bremen begann nicht umgehend eine unbeschwerte Zeit.

Die Mannschaft saß im Tabellenkeller fest – und er saß quasi zwischen den Stühlen. Schließlich verletzte er sich auch noch. Mal durfte er bei den Profis mitmachen und ein paarmal auch spielen, mal schickte ihn das Trainerteam um Viktor Skripnik zur U 23, zum Trainerteam um Alexander Nouri.

„Das war nicht einfach für mich“, sagt Veljkovic, „mal in der ersten und mal in der zweiten Mannschaft zu sein.“ Jetzt ist Nouri und nicht mehr Skripnik sein Trainer bei den Profis. Im Pressegespräch am Dienstag hat ihn ein Reporter gefragt, ob das ein Glücksfall für ihn sei. „Wie es momentan aussieht, ja, schon“, hat Veljkovic geantwortet.

Im Sommer hatte er mit Werders Sportchef Frank Baumann gesprochen. Es gab die Option für eine Ausleihe, es gab Anfragen anderer Klubs. Milos Veljkovic sagte Frank Baumann, dass er sich in Bremen durchsetzen wolle.

Veljkovic ist ein flexibel einsetzbarer Spieler

Nouri kennt ihn von den U 23-Einsätzen. „Er organisiert gut mit, er kommuniziert viel mit seinen Mitspielern.“, sagt Nouri. Veljkovic sei ein flexibel einsetzbarer Spieler, den er auch schon mal in einer Dreierkette habe spielen lassen. Er versuche jetzt, Nouri das Vertrauen zurückzuzahlen, sagt Veljkovic. Die Voraussetzungen, jetzt den Durchbruch zu schaffen, könnten besser kaum sein. Einerseits.

Auf der anderen Seite ist da dieses massive Gegentor-Problem, das Werder schon wieder in die Abstiegszone getrieben hat. Das Zweikampf-Verhalten, es war gegen Freiburg schon wieder sehr schlecht. Es gibt bei Werder seit Jahren kein konstant gutes Zweikampf-Verhalten mehr. Nur das Bewusstsein, dass es ganz wichtig ist. Milos Veljkovic sagt: „Ich kann mich natürlich überall noch verbessern. Aber im Zweikampf, da muss ich noch aggressiver werden.“