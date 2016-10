Vorerst dritte Liga statt Bundesliga heißt es für Maximilian Eggestein. (nordphoto)

Alexander Nouri hat als Profi in Osnabrück gespielt, in Uerdingen, in Oldenburg, in Kiel und natürlich bei Werder. Einmal war er sogar für ein halbes Jahr in den USA bei den Seattle Sounders. In seinen zwölf Jahren als Berufsfußballer hat er viele Trainer gehabt.

„Es waren welche dabei, die haben dir als Spieler nach einer schlechten Leistung zwei Wochen lang nicht in die Augen geschaut“, sagt Werders neuer Chefcoach. Für Nouri steht fest: So ein Trainer, der seine Spieler mit Nichtachtung straft, will er nicht sein.

Also hat Alexander Nouri am Dienstag vor dem ersten Training des Tages mit zwei Spielern ganz direkt und ganz offen gesprochen. Nouri hatte Sambou Yatabaré und Fallou Diagne zum Gespräch gebeten. Yatabaré kam gleich mit einem Dolmetscher, denn dass es keine leichte Plauderei werden würde, war klar.

Alexander Nouri hat den beiden Nationalspielern schließlich mitgeteilt, dass sie bis zur nächsten Länderspielpause nicht mehr mit der Profimannschaft trainieren. Mindestens bis zum 7. November ist ab sofort die hauseigene U23 in der dritten Liga ihre neue sportliche Heimat. „Dass sie enttäuscht sind und nicht froh, ist klar“, sagte Nouri hinterher, „aber sie haben es professionell aufgenommen.“

Sambou Yatabaré ist Nationalspieler für Mali. Werder Bremen zahlte für ihn 2,5 Millionen Euro. (nordphoto)

Ein professioneller Umgang mit dem Thema ist auch ihre einzige Chance, denn nachdem Mittelfeldmann Yatabaré und Innenverteidiger Diagne bei ihren beiden einzigen Bundesliga-Einsätzen zu Beginn dieser Saison bitter enttäuscht hatten, dürfte der Weg zurück in den engeren Kreis der Profis sehr schwer werden, auch wenn Nouri sagt: „Sie können uns durch entsprechende Leistungen in der U23 Argumente dafür liefern, dass sie wieder bei uns spielen sollen.“

Im Moment setzen Yatabaré nach einem Infekt und Diagne wegen Rippenschmerzen noch mit dem Training aus, aber in der zweiten Wochenhälfte könnten sie erstmals mit der U23 trainieren.

Als der Trainer Yatabaré und Diagne die Nachricht von ihrer – zumindest vorübergehenden – Zurückstufung am Dienstagvormittag mitteilte, steckte der dritte Spieler, der in den nächsten Wochen wieder fest zur zweiten Mannschaft und nicht mehr zum Profiteam zählt, schon mitten in der Trainingsarbeit mit der U23: Maximilian Eggestein.

Jüngster Werder-Profi aller Zeiten

Der 19-Jährige, der vor rund zwei Jahren als jüngster Werder-Profi aller Zeiten in der Bundesliga debütiert hatte, soll in der Drittliga-Mannschaft die nächsten Schritte machen.

„Er ist hoch talentiert“, sagt Nouri, „und wir sind von ihm überzeugt.“ Allerdings meint man bei Werder festgestellt zu haben, dass Eggestein die Pendelei zwischen den Teams nicht besonders guttut.

„Wir glauben, dass er durch eine feste Zuordnung zu einer Mannschaft bessere Möglichkeiten hat, seine Rolle zu finden, sich selbst mehr in die Verantwortung zu nehmen und als Persönlichkeit zu wachsen“, sagt Nouri, der ausdrücklich betont: „Das ist auf keinen Fall eine Degradierung.“ Im Falle von Maximilian Eggestein mag das stimmen.

Bei Yatabaré und Diagne dagegen liegen die Dinge etwas anders. Beide Profis sind gestandene Nationalspieler – Diagne für den Senegal, Yatabaré für Mali –, sie haben mehrere Jahre in europäischen Profiligen gespielt, und Werder hat für sie sehr viel Geld bezahlt. Bei Yatabaré sollen es im vergangenen Winter 2,5 Millionen Euro, bei Diagne im Sommer 1,5 Millionen Euro gewesen sein.

Rein „sportliche Gründe“ führt Nouri für seine Entscheidung gegen Yatabaré und Diagne an. Die Konkurrenz, soll das wohl heißen, ist auf ihren Positionen schlichtweg stärker im Moment. Zwar sagt der Werder-Trainer es öffentlich nicht so deutlich, aber etwas mehr Engagement im Alltag hätte der Sache auch nicht geschadet.

Sie hatten Zeit sich anzubieten

„Sie hatten die Trainingseinheiten, um sich anzubieten“, sagt Nouri nur. Milos Veljkovic als Diagne-Konkurrent und Niklas Schmidt als Yatabaré-Kontrahent, die beide am Anfang ihrer Karriere stehen, sind in den vergangenen Wochen an ihnen vorbeigezogen.

Mit 22 Feldspielern will Nouri in Zukunft im täglichen Betrieb trainieren. Nouri hofft, auf diese Weise konzentrierter arbeiten zu können, „man hat nicht fünf Mann, die man nebenher auch noch irgendwie beschäftigen muss“, sagt er.

Die Beschränkung auf 22 Feldspieler könnte mittelfristig zu weiteren harten Personalentscheidungen führen, denn Max Kruse, Claudio Pizarro und Philipp Bargfrede arbeiten an ihren Comebacks. Kehren sie zurück und bleiben alle anderen Spieler gesund, dann herrscht irgendwann wieder ein Gedränge auf dem Trainingsplatz.

Auch Nationalspieler Fallou Diagne konnte mit seiner Leistung nicht überzeugen. (CF Photo Art)

Wenn dann im Winter noch Innenverteidiger Luca Caldirola nach auskurierter Verletzung zurückkehrt und der dänische Mittelfeldspieler Thomas Delaney, ein weiterer Nationalspieler, im Januar seinen Dienst bei Werder antritt, dann wird es für weitere Profis eng werden, etwa für einen wie Thanos Petsos, der bis dato ebenfalls noch nicht die Erwartungen erfüllt hat.

Auch Petsos selbst, griechischer Nationalspieler, hat andere Ansprüche, als nur die Nummer 19 bis 22 im Profikader zu sein. Ebenfalls Ambitionen, aber noch ohne Einsatzminute ist Drittliga-Torschützenkönig Justin Eilers, der aus Dresden gekommen ist und spätestens zur Rückrunde fit sein will.

Nouri sagt, was ein Trainer sagen muss: „Jeder ist herzlich eingeladen, in jedem Training Vollgas zu geben und sich durch Topleistungen in den Vordergrund zu spielen.“ Und wenn das alles nicht reicht und es kurz vor dem Jahreswechsel immer noch zu viele mehr unglückliche Spieler gibt, dann greifen auch in diesem Winter wieder die Mechanismen des Profigeschäfts. Am 1. Januar 2017 öffnet sich das Transferfenster das nächste Mal. Dann können Spieler wieder den Verein wechseln.