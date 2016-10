Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutsche Eishockey Liga Pinguins kassieren 4:5 bei der DEG

Die DEL-Saison ist noch jung, doch schon jetzt steht fest: Wenn der Aufsteiger Fischtown Pinguins und die traditionsreiche Düsseldorfer EG aufeinandertreffen, dann gibt es Action. Viel Action. 2:5 hatten die Bremerhavener das erste Duell daheim verloren, am Freitag stand die Revanche in Düsseldorf an. Sie endete 4:5 (2:2, 1:2, 1:1) aus Sicht der Gäste.