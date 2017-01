Thomas Popiesch. (Imago)

Dabei hatte das Team von Trainer Thomas Popiesch vor 10.600 Zuschauern einen Start nach Maß erwischt: Nach drei Minuten traf Rob Bordson in Überzahl zur Führung. Doch der Gastgeber glich kurz darauf dank des überragenden MacMurchy aus (5.) und ging durch Adam mit 2:1 in Front (14.) – bei beiden Tore standen die Pinguins mit einem Mann weniger auf dem Eis. Im Mittelabschnitt war MacMurchy nach einem dicken Patzer der Gäste erneut zur Stelle und erhöhte in Überzahl auf 3:1 (27.). Die Vorentscheidung lag in der Luft, doch Goalie Gerald Kuhn verhinderte Schlimmeres. Unerwartet kamen die Bremerhavener durch einen beherzten Schuss von Jeremy Welsh zum Anschluss (33.). Aber keine 180 Sekunden später erhielt die Aufholjagd des Tabellenneunten nach Wolfs Abstauber zum 4:2 schon wieder einen Dämpfer (36.).

Im Schlussdrittel machte es Jack Combs, der im Gerangel den Puck über die Linie drückte, noch einmal spannend (48.). Doch es blieb beim verdienten 3:4.