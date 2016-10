Wie verhext: Claudio Pizarro, hier mit Werders Physiotherapeuten Florian Lauerer, muss Woche für Woche seine Rückkehr ins Teamtraining verschieben. (nordphoto)

Wie macht der Mann das nur? Claudio Pizarro kommt in den Mediensaal des Weserstadions, und schon nach kurzer Zeit haben im Saal alle gute Laune. Sie kennen den Pizarro natürlich alle, sie wissen, dass er quasi in der Champions League der guten Laune spielt. Aber seit Wochen ist er doch Werders Sorgenkind. Schon Ende Juli, was fußballerisch gesehen eine Ewigkeit her ist, musste er sich im Trainingslager andauernd schonen. Seitdem wurde es schlechter und nicht besser.

Der Mann, dessen Tore in der vergangenen Rückrunde für Werder so wichtig waren wie Stollen für Fußballschuhe, hat in dieser Hinrunde noch keine einzige Pflichtspiel-Minute gespielt. Zu einer Muskelzerrung in der Wade gesellten sich diffuse wie komplexe Beschwerden hinzu, entzündete Nerven in der Wade, die eventuell mit dem Rücken zu tun haben, eventuell auch nicht. Selbst Super-Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist da nicht entscheidend weitergekommen.

Pizarro ist anerkannter Daueroptimist

Ob er, als praktisch staatlich anerkannter Daueroptimist, auch mal schlechte Tage habe angesichts der Verletzungsmisere, fragt ein Reporter den Werder-Stürmer, der am Montag 38 Jahre alt geworden ist.

„Natürlich“, antwortet Pizarro, aber sein Pizarro-Strahlen ist weder von der Frage noch von der Antwort kleinzukriegen. Ja, er hat andauernd gute und schlechte Tage, er denkt häufig, dass er übermorgen wieder ins Mannschaftstraining gehen kann, um dann übermorgen festzustellen, dass das nicht möglich sei.

Andauernd wird er gefragt von seinen Mitspielern, wann er denn nun wieder zurückkommt. Das ist ein bisschen nervig. Er sagt dann immer, dass es nächste Woche so weit sein dürfte. Bestimmt. Na ja, vielleicht.

Kollege Lamine Sané würde ihn schon aufziehen und einen Running Gag daraus machen, erzählt Pizarro. „Und? Nächste Woche?“, frage der Verteidiger, sowie er den Stürmer sieht. Um dem Stürmer dann wieder vorzurechnen, dass es ja schon seit mehr als einem Monat nächste Woche passiert.

Am Mittwoch war wieder mal ein guter Tag. Claudio Pizarro hat draußen geübt, er hat auch Übungen mit dem Ball gemacht. Am Mittwoch war ein Tag, an dem er schnell und langsam laufen konnte, das ist ein großer Fortschritt.

Die nervende Nervenverletzung hatte zuletzt dafür gesorgt, dass es schmerzte, wenn er langsam lief, und dass die Beschwerden verschwanden, wenn er schnell lief. „Das ist ein bisschen eine komische Sache“, muss Pizarro selbst feststellen, wie er das so erzählt. Und wieder hat er im Saal gute Laune verbreitet, indem er über ein Problem gesprochen hat.

Er besitzt die Gabe, ein Problem so zu betrachten, dass am Ende nicht das Problem den Betrachter vereinnahmt hat, sondern der Betrachter das Problem. Zu dem Komischen mit dem Schnell-Ja-und-Langsam-Nein-Laufen würde auch gehören, dass er von seiner Fitness gar nicht so viel verloren habe, sagt Pizarro.

Er hofft, dass er schon im nächsten Pflichtspiel, gegen Bayer Leverkusen, wieder einsatzbereit ist. Das wäre in zehn Tagen, und das klingt ziemlich unrealistisch. Claudio Pizarro schafft es, dass man es dennoch glauben möchte.

Wir-kriegen-das-schon-hin-Werderaner

So ist er eben. Er ist und bleibt der Wir-kriegen-das-schon-hin-Werderaner, auch wenn er eine langwierige und komplizierte Verletzung hat und die allgemeine Lage bei Tabellenplatz 15, vier Punkten und 17 Gegentoren nicht gerade eine gute Lage ist.

Er sei auch überrascht gewesen, dass der Saisonstart so schlecht war, er kann natürlich auch nicht sagen, wie das jetzt alles werden wird mit dem neuen Cheftrainer Alexander Nouri. Aber erst mal lasse sich das doch ganz gut an. Dass viele Werder schon zu einem Abstiegskandidaten gemacht haben, das fand er viel zu verfrüht.

Viel zu früh kommen auch die Nachfragen, wie es denn mit ihm selbst so laufen werde in der Saison und nach der Saison. Hängt er tatsächlich noch ein weiteres Jahr dran? Er werde das erst am Ende dieser Saison entscheiden, sagt er. Er denke nur noch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. In ganz kleinen Schritten biegt die große Karriere des Werder-Stars und ewigen Werder-Lieblings auf die Zielgerade, und nicht mal er selbst weiß im Moment, wie lang diese Zielgerade ist.

Die Hilfe beschränkt sich auf die Hoffnung

Es weiß auch niemand, wie sehr er Werder auch noch auf dieser Zielgerade eine Hilfe sein kann. Im Moment beschränkt sich seine Hilfe auf die Hoffnung, dass er bald wieder zur Verfügung steht. Ein Werder mit der Option Pizarro war noch nie schlechter als ein Werder ohne diese Option.

Von Nachteil ist es sicher auch nicht, wie er den jungen Stürmer Ousman Manneh stärkt. „Der hat einen guten Job gemacht“, sagt Pizarro, „der läuft viel und kämpft viel und jetzt fehlt ihm nur noch ein Tor.“

Manneh will mal einer der besten Bundesliga-Stürmer werden, da wird es ihm guttun, wenn einer, der über so viele Jahre zu den Besten der Liga gehört und diverse Rekorde gebrochen hat, so über ihn redet. Auch dem noch unerfahrenen Bundesliga-Trainer Alexander Nouri, der ein Jahr jünger ist als Pizarro, wird es guttun, wenn der Stürmerstar öffentlich sagt: „Ich habe von den Jungs (den Mitspielern, d. Red.) nur Gutes über ihn gehört.“

Pizarro tut Werder gut

Pizarro tut Werder selbst dann noch ein bisschen gut, wenn er keine Tore schießt. Nur aus der Sache mit der Torjägerkanone wird wohl nichts mehr. Diesen Titel hätte er auch gern mal, hatte er im Sommer gesagt, aber da liegt er ziemlich weit hinten. Als er nach Werders 0:6 in München seine einstigen Mitspieler in der Bayern-Kabine besuchte, da wurde ihm bewusst, dass er jetzt in der Torjägerliste ja sogar hinter Philipp Lahm steht. Einem Verteidiger, der jede Menge Qualitäten hat, aber nicht die, ein Goalgetter zu sein.

Und von diesem ersten Spieltag an geriet Pizarro immer mehr ins Hintertreffen. Selbst Lahm liegt ja immer noch vor ihm. Als Claudio Pizarro damit ein weiteres Problem geschildert hat, ist die gute Laune immer noch nicht weg im Weserstadion. Es reicht nur eine kleine Portion Übertreibung aus, um behaupten zu können: Die Lage ist ernst, aber es gibt ja noch Pizarro.