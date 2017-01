Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) und Claas Jantz (LT TV Schwanewede) bei der AOK Winterlaufserie im Bremer Bürgerpark. (Christiane Golenia)

Wegen des Glatteises in Bremen wussten Utz Bertschy und sein Team lange Zeit nicht, wie sie den Lauf am Sonntagvormittag über die Bühne bringen sollten. Als sie um 6.30 Uhr mit dem Aufbau begannen, war es noch sehr glatt. Doppelte Gefahr also für die Teilnehmer, denen das Eis erst auf ihrer Anreise und dann womöglich auch noch auf der Strecke im Bürgerpark zum Verhängnis hätte werden können.

Der Startschuss sollte zwar erst einige Stunden später um 10.30 Uhr fallen, doch so lange durften sich die Veranstalter mit ihrer Entscheidung keine Zeit lassen. Um 8.30 Uhr fiel der Entschluss, die fünf Kilometer lange Runde noch mal mit Granulat und Sand abzustreuen. Wenig später stand dann fest, dass der erste von insgesamt drei Lauf-Durchgängen – die beiden anderen folgen am 5. Februar und 5. März – für die Gesamtwertung nicht zählen wird. „Winterlich darf es ja sein“, sagte Utz Bertschy, „aber, was die Bedingungen angeht, nicht unfair.“

Die äußeren Bedingungen waren die eine Sache, die Regularien eine andere. Da es sich bei der Winterlaufserie um keine Meisterschaft handelt und der Spaß für die Läufer im Vordergrund stehen soll, müssen die Veranstalter den Spagat hinbekommen, einerseits ordentliche Bedingungen zu stellen und andererseits niemanden, beispielsweise mit einer unbegründeten Absage, zu verärgern. Denn zweifellos nutzen einige Athleten die Serie nicht nur zur Überprüfung ihrer Form und zu einer weiteren Trainingseinheit, sondern auch zum Wettkampf. Immerhin winken für die besten Teilnehmer an allen drei Terminen die Siege in der sogenannten Großen oder in der Kleinen Serie. Und am Sonntag traten trotz des schlechten Wetters von etwa 1300 gemeldeten Aktiven 1005 im Bürgerpark an – 87 über fünf Kilometer und 918 über zehn Kilometer.

Willi Lemke musste passen

Seit Sonntag umfassen beide Serien also nur noch zwei Ergebnisse. Der Auftakt zählte nicht, was den wohl prominentesten Läufer, Willi Lemke, möglicherweise am meisten erfreuen könnte. Denn der ehemalige Sonderberater für Sport bei den Vereinten Nationen fehlte wegen eines „Hexenschusses“. Einer, der ebenfalls nicht beschwerdefrei war, aber den Ehrgeiz hat, die Große Serie zu gewinnen, nutzte den Sonntag zum gemütlichen Auslaufen: Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr belegte in 53:03 Minuten Platz 439. Das ist erwähnenswert, weil der sechsmalige Bremen-Marathon-Sieger Sebrantke zu den Mitfavoriten auf den Gesamterfolg zählt – und im Bürgerpark nun noch immer alle Chancen hat.

Mit Claas Jantz (LT TV Schwanewede) gab es bei den Männern über zehn Kilometer einen überraschenden Gewinner. Er setzte sich nach 33:15 Minuten gegen Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr/33:49) und Andreas Oberschilp (LG Bremen-Nord/35:44) durch. Über fünf Kilometer triumphierte Jens Decker (TV Eiche Horn/19:06) vor Michael Beisert (LG Bremen-Nord/19:31) und Jan Erik Jürgens (OT Bremen/20:02).

Schnellste Frau war Janina Heyn (ATS Buntentor), die mit 40:06 Minuten über zehn Kilometer ihre Anwartschaft auf den Sieg in der Großen Serie untermauerte. Maren Rösner (TriTeam Schwarme/41:02) wurde Zweite vor Maren Gieschen (ATS Buntentor/41:15). Über fünf Kilometer gewann Finja Cordes (SC Weyhe/26:02) vor Kristina Schrader (FC Deutsche Post/27:07) und Nicole Tegtmeyer (ohne Verein) 27:50).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.