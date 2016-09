Ein Mann für die Herzen und ein Mann, der mit vollem Herzen bei der Sache ist: Der neue Trainer Alexander Nouri im Austausch mit Theo Gebre Selassie. (nordphot)

Irgendwann, ungefähr zur Mitte der Pressekonferenz, sagt Alexander Nouri: „Ich will raus auf den Platz. Ich will jetzt die Spieler kennenlernen.“ Gut zwei Stunden später steht der Nachfolger von Viktor Skripnik zum ersten Mal als Trainer der Bundesliga-Mannschaft auf dem Platz, und es dauert tatsächlich nur eine knappe Viertelstunde, da greift sich Alexander Nouri den ersten Spieler. Er geht zu Florian Grillitsch, legt ihm den Arm um die Schulter, spricht mit ihm.

Kurz nachdem er das Gespräch mit Grillitsch beendet hat, sucht sich Nouri den nächsten Spieler. Diesmal ist es Theodor Gebre Selassie. Auch zum Rechtsverteidiger nimmt der neue Trainer Körperkontakt auf, Nouri gestikuliert, Gebre Selassie hört zu. So funktioniert das also: die Spieler kennenzulernen. Oder wie Nouri ebenfalls zwei Stunden zuvor gesagt hatte: „Es geht jetzt darum, in die Herzen der Spieler zu kommen.“

Alexander Nouri will Vorbild sein

Alexander Nouri hat an seinem ersten Tag als Cheftrainer auf Zeit ein recht stimmiges Bild von sich, seinen Worten und seinem Handeln abgegeben. Mindestens zweimal in der Pressekonferenz, auf der Werder ihn am Mittag vorgestellt hatte, redet Nouri davon, Vorbild sein zu wollen. Was das für die tägliche Arbeit auf dem Platz bedeutet, wird an diesem Tag schnell deutlich. Um acht Uhr hat er am Morgen seinen Dienst begonnen, und das wird so bleiben, „ich werde als Erster kommen und als Letzter gehen“.

Fast 20 Minuten vor Beginn der Trainingseinheit sind Nouri und sein Team, bestehend aus Assistenztrainer Florian Bruns und Torwarttrainer Christian Vander, als Erste auf dem Platz. Nouri und Bruns schnappen sich ein Tor und tragen es auf dem Spielfeld an die richtige Position.

Sonst überlässt man solche Jobs gern den Ersatzspielern oder den Nachwuchsleuten. Aber wie hatte Nouri zuvor auch gesagt: „Ich mache diesen Job mit Demut und Bescheidenheit, aber auch mit vollem Einsatz.“ Und an anderer Stelle: „Mein Trainerteam und ich sind ohne Eitelkeiten, Egoismen brauchen wir im Moment nicht.“

Knapp 90 Minuten hat Werder unter Nouri am Montag trainiert, gut 45 Minuten hatte Nouri zuvor mit der Presse geredet. Wie genau der neue Trainer am Mittwoch im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 spielen lassen wird, welche elf Spieler er auf den Platz schicken wird, was genau er ihnen sagen wird, das weiß man nach diesem ersten Arbeitstag des Neuen noch nicht.

Aber darum geht es im Moment auch gar nicht. Sagt Nouri. „Irgendwelche Spielphilosophien anzustrengen, ist nicht das Gebot der Stunde.“ Sondern? „Es geht darum, eine Haltung zu entwickeln. Es gilt, die Jungs zu finden, die brennen, um alles für diesen Verein zu geben.“ So viel Pathos muss sein.

Eine Botschaft an Bremen

Natürlich haben Nouri und sein Team den nächsten Gegner Mainz schon gescoutet, sie haben sich Videosequenzen angeschaut. Aber wichtiger als die Detailanalyse des Gegners scheint Nouri etwas anderes zu sein. Wenn das Spiel am Mittwoch um 20 Uhr angepfiffen wird, sagt Nouri, dann „müssen wir eine Botschaft senden an die Menschen in dieser Stadt.“

Und zuvorderst natürlich an diejenigen, die an diesem Abend im Stadion sein werden. „Diese Botschaft muss überall über unseren Köpfen zu lesen sein.“ Die Werder-Profis, so muss man das wohl verstehen, sollen mutig sein, sich etwas zutrauen, vorangehen, kämpfen – vermutlich sollen sie so sein, wie ihr Trainer ist.

Nouri, auch das wird schnell klar, wenn man ihm zuhört, bemüht sich, integrativ zu wirken. Er will die Spieler mit einbeziehen, wenn es darum geht, Ansatzpunkte zu finden, wie Mainz 05 zu schlagen ist. Nouri sagt über sich, sein Trainerteam und die Arbeitsweise: „Wir sind total offen für Input und Austausch.“ Er glaubt: „Wenn man gemeinsam einen Plan und eine Strategie entwickelt, dann ist die Identifikation und die Verantwortlichkeit des Einzelnen viel höher.“ Damit meint er die Spieler.

Ratschläge der Älteren sind gefragt

Vor allem auf das, was die Älteren sagen, wird Nouri offenbar hören. Beispiel Clemens Fritz. Der Kapitän hat entgegen seiner ursprünglichen Planungen seine Karriere in diesem Sommer bekanntlich doch fortgesetzt. Dass dies eine kluge Entscheidung war, lässt sich nach dem verbockten Saisonstart und der x-ten Krise, die Fritz inzwischen erlebt, nicht sagen.

Gut gespielt hat auch Fritz bisher nicht. Am Standing des zweitältesten Spielers im Kader wird Nouri aber trotzdem nicht rütteln. Im Gegenteil. „Clemens ist ein unheimlich wichtiger Spieler, er hat meine volle Rückendeckung, ich habe überhaupt keine Zweifel.“

Recht früh an diesem Tag war Nouri gefragt worden, ob er diesen Job als Übergangstrainer auch als Chance begreife; als Chance, vielleicht sogar Cheftrainer zu werden. Viktor Skripnik, den er jetzt beerbt hat, hatte vor zwei Jahren auf seiner Einführungspressekonferenz den inzwischen legendären Satz gesagt: „Jeder Soldat will einmal General werden.“

Nouri hat sich vorsichtiger ausgedrückt. Die neue Aufgabe sei „natürlich ein Traum“, sagte er, „und ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage kommt. Aber ich lebe jetzt den Moment. Ich mache mir wenig Gedanken, was nächste Woche kommt. Es geht um den Verein, es geht ums Jetzt, es geht nicht um mich.“

Werder ist seine Chance

Ob das stimmt, oder ob das nur die für den Augenblick politisch korrekte Antwort war, weiß man nicht. Fakt ist, dass Nouri eine steile Karriere als Trainer gemacht hat. Regionalliga, dritte Liga, nun erste Liga. Und so viel verrät er am Ende dann doch: „Ich bin ein Träumer. Die Passion für diesen Beruf treibt mich an.“ Alexander Nouri, keine Frage, will Bundesligatrainer werden. Werder ist seine erste Chance.

Baumann verteidigt Art und Weise der Trennung Frank Baumann ist ein besonnener Mensch. Deshalb muss schon etwas Schwerwiegendes vorfallen, um Werders Geschäftsführer aus der Ruhe zu bringen. Am Montag ist das passiert. Da ergriff Baumann von sich aus das Wort und äußerte sich zur Art und Weise der Trennung von Viktor Skripnik. „Ich habe kein Verständnis dafür, wenn ich in diesem Zusammenhang Formulierungen wie ,würdelos‘ höre“, sagte Baumann. „Es ist alles vernünftig über die Bühne gegangen.“

Skripnik sei nicht während der Busfahrt entlassen worden, sondern hinterher nach einem Gespräch mit dem gesamten Trainerstab in der Trainerkabine im Weserstadion. Als „ganz normal, offen und ehrlich“ bezeichnete Baumann die Gespräche, „wir sind fair und freundschaftlich auseinandergegangen“. Die Mannschaft habe auf die Nachricht der Trennung niedergeschlagen reagiert. „Das ist auch für die Mannschaft nicht leicht“, sagte Sportchef Baumann, „es gibt viele, die Viktor viel zu verdanken haben.“