Topscorer unter sich: Harper Kamp (rechts) im Duell mit Hagen-Center Trent Plaisted. Beide erzielten 21 Punkte und waren damit die besten Werfer der Partie. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Durch ein furioses Schlussviertel besiegen die Bremerhavener die Gäste von Phoenix Hagen mit 91:81. „Ich habe der Mannschaft zu einem sehr wichtigen und am Ende auch verdienten Sieg gratuliert”, sagte Trainer Sebastian Machowski nach dem Spiel.

Beide Mannschaften starteten zunächst mit hohem Tempo. Eine aggressive Verteidigung brachte kein Team zu Stande, entsprechend viele Würfe fanden den Weg in den Korb. „Wir wollten uns im Vergleich zum Tübingen-Spiel in der Verteidigung steigern, das ist uns leider nicht gelungen”, so Machowski. Was aber erstmal kein großes Problem war, denn auch Hagen machte es dem Gegner viel zu leicht. In einer abwechslungsreichen Partie gingen die Bremerhavener mit einer knappen 46:44-Führung in die Halbzeitpause.

Aus dieser kam Phoenix Hagen dann aber sehr viel wacher wieder heraus. Die Gäste konnten sich einen Acht-Punkte-Vorsprung erspielen. Hauptverantwortlich zeigte sich hierfür der Center Trent Plaisted, der neben 21 Punkten auch 11 Rebounds verzeichnen konnte, ein sogenanntes Double-Double. Im Verlauf des dritten Viertels sah Hagen schon fast wie der sichere Sieger aus – aber wie schnell es im Basketball gehen kann, bewies dann das Schlussviertel.

Phoenix Hagen traf plötzlich keinen Wurf mehr und die Eisbären drehten mehr und mehr auf. Schnell holten sie den Rückstand auf; etwas, das dem Team der vergangenen Saison wahrscheinlich nicht gelungen wäre. Aber es zeigt sich einmal mehr, dass das neu formierte Team der Eisbären eine richtige Mannschaft geworden ist. Die Spieler freuten sich nach der Partie gemeinsam, feuerten sich gegenseitig an und klatschten sich untereinander Mut zu. Mit zunehmender Spieldauer rissen die Bremerhavener das Spiel immer mehr an sich und warfen eine Zehn-Punkte-Führung heraus. In der Schlussphase überzeugte wieder einmal Spielmacher Jordan Hulls mit seiner Ruhe, er verwandelte zwei wichtige Dreier. Auch als Hagen foulte, um die Eisbären an die Linie zu zwingen und so schneller in Ballbesitz zu kommen, behielt Hulls die Nerven. „So ein Schlussviertel, wie wir es gespielt haben, verlangt sehr viel Energie”, sagte Machowski, „Spieler des Spiels war für mich jedoch Adrian Breitlauch, der die anderen mit seinem Einsatz und Kampfgeist förmlich mitgerissen hat.”

Gelungenes Debüt für Neuzugang Karvel Anderson

Ein gelungenes Debüt feierte Neuzugang Karvel Anderson, er traf vier seiner sieben Dreipunkt-Würfe. Insgesamt erzielte der Shooting Guard 16 Punkte und ließ die 2410 Fans in der Halle teilweise von ihren Sitzen aufspringen. Zeugnis einer weiteren sehr guten Teamleistung der Eisbären ist, dass auch noch Harper Kamps sehr gute Leistung hervorzuheben ist; der US-Amerikaner war mit 21 Punkten – ebenso wie Plainsted – Topscorer der Partie.

War im vergangenen Heimspiel noch Quincy Diggs entscheidender Spieler, sind es jetzt andere. Diggs gelangen nur fünf Punkte, das fiel jedoch durch die guten Leistungen seiner Mitspieler kaum ins Gewicht. An diesem Sonntag beim ersten Auswärtsspiel bei den Fraport Skyliners Frankfurt (15.30 Uhr) wird sich zeigen, wie gefestigt das neue Eisbären-Team schon ist.

Eisbären Bremerhaven: Anderson (16), Schmitt n.e., Breitlauch (3), Smotrycz (11), Bleck (8), Hulls (13), Diggs (5), Elliot (8), Wendt, Austin (6), Kamp (21), Meister.