Der Vollstrecker: Max Kruse hat gegen Ingolstadt sein erstes Bundesliga-Tor für Werder erzielt. (nordphoto)

Plötzlich war da dieser Moment, in dem die Bremer zu schweben schienen. Werder gegen Ingolstadt, siebte Spielminute: Erst ein Hackentrick von Serge Gnabry, und dann, gleich danach, ein Hackentrick von Fin Bartels. Da raunten die Zuschauer im Weserstadion. Solche Zaubereien waren sie nach all der Tristesse der vergangenen Jahre nicht mehr gewohnt.

Am Sonnabend, bei Werders 2:1, gab es speziell in der ersten Hälfte immer wieder mal Momente wie diesen. Momente von betörender Leichtigkeit, in denen der Ball von Mann zu Mann flitzte, zack-zack-zack, schnell, schön, technisch perfekt. An diesem Tag waren diese Momente eine Seltenheit, sie waren nur ein kleiner Teil der Wahrheit.

Großes Potential

Für die Zukunft aber sind sie eine große Hoffnung. Denn sie deuten an, welche Stärke in den Bremern schlummert. Mittelfeldmann Zlatko Junuzovic sagt: „Unser Potenzial ist enorm, und das müssen wir ausschöpfen.” Er hofft, dass speziell die Bremer Offensive bald noch klarer zeigt, was sie kann: „Phasenweise war’s okay, aber noch nicht das, was wir spielen können und was die Qualität der Spieler hergibt. Das wird hoffentlich alles noch besser werden.”

Der Chef: Trainer Alexander Nouri hat die spannende Aufgabe, die Talente seines Teams zu entwickeln. (dpa)

Im Moment stehen die Bremer für das, was sie können, erheblich zu schlecht da. Sie wackeln noch viel zu heftig, und sie zeigten ihre Begabung in der Partie gegen Ingolstadt auch nur punktuell. Aber immerhin zeigten sie sie überhaupt. In dieser Partie hatten die Bremer sich vorgenommen zu gewinnen, egal wie. Demnächst sollte ihr Anspruch ein anderer werden. Demnächst sollten sie nicht mit Ergebnisfußball zufrieden sein, sondern danach streben, auch mal Erlebnisfußball zu zeigen.

Alexander Nouri hat die spannende Aufgabe, diese Entwicklung voranzutreiben und zu moderieren. Der Trainer muss das Potenzial seiner Mannschaft zur Entfaltung bringen. Er muss in seinem Team eine Struktur schaffen, in der vor allem Serge Gnabry, Max Kruse und Claudio Pizarro ihre Stärke ausspielen können, Werders drei herausragende Könner. „Man hat gesehen, dass Max und Claudio uns helfen, dass viele gute Kombinationen dabei waren”, sagt Trainer Nouri.

Geduld ist gefragt

Er mahnt aber auch: „Da sollte man nach wie vor Geduld haben.” Wenn die drei Offensivgeister ihre Bestform erreichen, sind sie für die Bremer ein Geschenk. Ihre Qualitäten klingen deutlich mehr nach Champions League als nach Abstiegskampf.

Zwar sagt Kruse: „Immer auf diese drei Spieler zu gucken, ist, glaube ich, Quatsch.” Natürlich wäre es zu einfach, Werder nur auf eben diese drei Spieler zu reduzieren. Aber ihre Form ist eben doch maßgeblich dafür, was aus Werder in dieser Saison noch wird. Wenn sich nicht wieder einer von ihnen verletzt, könnten sie bald noch prägender sein.

Doch auch schon jetzt, da Pizarro und Kruse nach ihren langen Verletzungspausen noch ein Stück von ihrer besten körperlichen Verfassung entfernt sind, sind sie Männer für die entscheidenden Momente. Beim Sieg gegen Ingolstadt erzielte Kruse das 1:0, Gnabry und Pizarro bereiteten das 2:1 vor. Die großen Drei waren an beiden Bremer Toren beteiligt.

Die Klasse einzelner Spieler

Gerade im Moment, da Werder noch wackelig wirkt, sind solche Fixpunkte auf dem Feld wichtig. Wer die Bremer in den vergangenen Wochen beobachtet hat, der konnte den Eindruck gewinnen, dass sie zurzeit mehr von der Klasse einzelner Spieler leben als vom Stil des ganzen Teams. Ihr Spiel, ihre Art, ihr Auftreten sind nicht unverwechselbar, sie können es wohl auch noch gar nicht sein nach all den Wendungen, die sie in dieser Saison schon erlebt haben.

Erst haben die Bremer den albtraumhaften Saisonstart unter Viktor Skripnik erlebt, dann den Trainerwechsel von Skripnik zu Nouri, und jetzt sind all die Verletzten zurückgekehrt und die Mannschaft bekommt endlich ein klares Gesicht.

Die Bremer fangen gerade gewissermaßen zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison neu an. Es wäre vermessen, jetzt nach vielen trostlosen Wochen sofort Traumfußball zu erwarten. Aber die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die sollte schon bald schrumpfen. Die Bremer sollten sich steigern und stabilisieren. „Das ist ein Reifeprozess”, sagt Angreifer Kruse. „Das ist halt das, woran wir definitiv noch arbeiten müssen: Auch wenn wir 2:1 führen, müssen wir unser Spiel weiterspielen.”

Kein Superspiel gegen Ingolstadt

Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede räumt ein: „Dass wir gegen Ingolstadt kein Superspiel gemacht haben, das wissen wir selber.” Er fordert: „Wir müssen jetzt sehen, dass wir eine gute Balance reinkriegen.” In der zweiten Hälfte, das gibt Bargfrede zu, „da war vielleicht so ein bisschen die Angst im Hinterkopf, wieder ein Gegentor zu kassieren”. Prompt wurde diese Befürchtung zur Realität. Doch immerhin gewannen die Bremer am Ende trotzdem – und Nouri pustete nach dem Schlusspfiff erst mal kräftig durch, so erleichtert war er.

Die Bremer haben da ein wirklich wichtiges Spiel gewonnen. Aber sie haben, nur noch mal zur Erinnerung, gerade nur den Abstiegskandidaten Ingolstadt mühsam bezwungen. Die Frage, wie sie in den anstehenden Auswärtsspielen bei den Spitzenklubs Hertha BSC und 1899 Hoffenheim sowie daheim gegen den 1. FC Köln bestehen wollen, haben sie damit noch nicht geklärt.

„Es werden brutal schwere Spiele”, sagt Werders Sportchef Frank Baumann. „Wir treffen noch auf drei absolute Top-Mannschaften. Da müssen wir uns steigern, um etwas mitzunehmen.” Er sagt aber auch: „Wir können nicht bis zum Frühjahr warten, um unsere Situation zu verbessern.” Soll heißen: Auch gegen die Klubs, die in der Tabelle deutlich besser dastehen, dürfen seine Bremer ruhig mal gewinnen.

Bremer Offensivkunst

Sie sollten sich nicht zu klein machen vor diesen letzten Partien des Jahres. Hertha, Köln und Hoffenheim mögen mächtig erscheinen, aber die Bremer, die sind doch auch nicht ohnmächtig. Sie müssen nur an sich glauben. Fin Bartels hat gegen Ingolstadt gezeigt, wie das geht. Er hat das erste Bremer Tor vorbereitet und das zweite selbst erzielt. Er hat damit gezeigt, dass die Bremer Offensivkunst zwar bei Kruse, Pizarro und Gnabry anfängt, dass sie aber längst nicht bei ihnen aufhört.

„Wir wissen, was wir an ihm haben”, sagt Trainer Nouri. Er lobt Bartels als einen Spieler, der „für die Mannschaft immer mit unheimlich viel Herz auftritt und alles gibt”. Mittelfeldkollege Bargfrede schwärmt, Bartels sei „ein Superspieler, der uns schon oft geholfen hat und oft gezeigt hat, was er drauf hat”. Ob der frühere Zweitligaprofi Bartels unterschätzt werde angesichts der prominenten Namen um ihn herum? Bargfrede sagt: „Ich unterschätze ihn nicht.”

Nouri hat schon eine Idee, wie er die Qualität von Bartels und seinen Kollegen in den nächsten Wochen aufs Feld bringen will. Er erwägt, wie gegen Ingolstadt auch künftig mit zwei Stürmern anzutreten. „Warum nicht?”, fragt Nouri. Gute Frage.