Sieht doch ganz gut aus, auch wenn es zum Fußballspielen zuletzt ganz schön kalt war: Max Kruse bei der Arbeit mit dem Ball. (nordphoto)

Der Schauspieler Matthias Brandt ist ein glühender Werder-Fan. Das ist zumindest in Bremen vielen Leuten bekannt. In der Krimiserie „Polizeiruf 110“ spielt Brandt den Kommissar Hanns von Meuffels. Auch das wissen viele Menschen.

Was bisher dagegen noch kein so großes Thema war: Der Schauspieler Brandt besitzt zu Hause ein Werder-Trikot mit dem Aufdruck von Meuffels, das er einmal geschenkt bekommen hat. Privat, so verriet Brandt nun der „Süddeutschen Zeitung“, trage er das Trikot ab und an, im Stadion dagegen, also in der Öffentlichkeit sei ihm das jedoch „peinlich“.

Pressekonferenz am Donnerstag

Als am Donnerstagmittag die Pressekonferenz vor dem Werder-Spiel gegen Borussia Dortmund auf ihr Ende zusteuerte, hatte ein Radioreporter noch eine Frage: Seine Hörerinnen und Hörer, so der Mann, würde interessieren, wie die Werder-Profis und ihr Trainer denn mit den aktuellen Minusgraden zurechtkämen.

Alexander Nouri stand die Verwunderung über diese doch recht überraschende Frage zunächst ins Gesicht geschrieben, dann verriet der Werder-Trainer aber schließlich: „Ich habe eine Schwachstelle: Meine Füße werden schnell kalt.“ Und Fin Bartels, neben Cheftrainer Nouri auf dem Podium, sagte auf die Frage, wie er und die Kollegen mit dem Thema Kälte umgingen: „Mit Stirnband läuft niemand auf, das ist dann doch zu peinlich.“ Damit wäre auch das geklärt.

Am Sonnabend beginnt für Werder der Ernst des nächsten Fußballhalbjahres, und angesichts der Skurrilitäten, die rund um Werder gerade ans Licht geholt werden – von Meuffels' Trikot, Nouris kalte Füße – muss man vermutlich sagen: Wird Zeit, dass endlich wieder gespielt wird.

Alle sind heiß auf Fußball

Bei Werder finden sie das auch. „Ganz Deutschland schaut auf dieses Spiel, alle sind heiß auf Fußball“, sagt Frank Baumann. Laut Werders Sportchef gelte das auch für die Spieler, ganz besonders wenn es gegen Mannschaften wie Dortmund und dann eine Woche später gegen Bayern gehe, „dann kannst du dich gegen die besten Bundesligaspieler beweisen.“

In der jüngeren Vergangenheit ist Werder das nicht so gut gelungen. Gegen Borussia Dortmund hat Werder neun der letzten zehn Spiele verloren, das Torverhältnis in dieser Zeit lautet aus Bremer Sicht 9:26.

Kein Wunder, dass Fin Bartels sagt: „Die Rollenverteilung ist klar, wenn der Sechste gegen den Fünfzehnten spielt.“ Aber auch wenn Werder nicht die Mannschaft auf Platz sechs ist, sagt Bartels: „Wir wittern unsere Chance. Warum sollten wir nicht punkten?“

Dem BVB gehört der halbe Sturm der Nationalmannschaft

Vielleicht weil Dortmund die besseren Fußballer hat? Dem BVB gehört der halbe Sturm der deutschen Nationalmannschaft, Marco Reus, Mario Götze und Andre Schürrle. Dazu kommen ausländische Könner wie Shinji Kagawa und Ousmane Dembele. Dass Torwart Roman Bürki und Nuri Sahin (beide Trainingsrückstand) sowie Sven Bender (verletzt), Pierre-Emerick Aubameyang (Afrika-Cup) und Adrian Ramos (vor einem Wechsel nach China) ausfallen, kommentiert Alexander Nouri so: „Die können jeden Spieler eins zu eins ersetzen.“

Vielleicht aber ist Dortmund ja auch gar nicht so stark, wie allgemein gern behauptet wird. Dortmund hat in den ersten 16 Saisonspielen zwölf Punkte weniger als die Bayern geholt und elf weniger als RB Leipzig.

Dortmund hat in dieser Saison tolle Spiele abgeliefert, keine Frage, aber die Bilanz weist auch ein 3:3 gegen Ingolstadt, ein 1:1 gegen Augsburg, ein 0:0 gegen den FC Schalke und insgesamt schon drei Auswärtsniederlagen aus. Um es mit den Worten von Fin Bartels zu sagen: Warum sollte Werder nicht punkten?

Werder muss eine Menge tun

Damit es wirklich dazu kommt, müsste allerdings schon eine Menge gut und richtig laufen für Werder. Werder müsste zum Beispiel eine Serie ausbauen: Seit dem 0:6 gegen die Bayern am ersten Spieltag hat Werder in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen. Spieler, die dafür auch diesmal sorgen könnten, hat Werder einige: Claudio Pizarro, Serge Gnabry, Max Kruse, vielleicht auch Bartels.

Außerdem feiert Thomas Delaney sein Bundesliga-Debüt, wenn er sich bis Sonnabend nicht mehr verletzt oder erkältet. Von ihm, dem Zugang aus Kopenhagen, sind sie bei Werder äußerst angetan, auch wenn Delaney erst seit zweieinhalb Wochen in der Stadt ist.

Seit fünf Bundesligaspielen ist Werder ungeschlagen, und das hat offenbar etwas gemacht mit den Profis. In der Vergangenheit hat sich Werder vor Spielen gegen die Großen der Liga gern kleingemacht, jetzt hat Fin Bartels bei seinen Kollegen festgestellt, dass die „Brust breiter“ geworden ist. Werder hat zwar keine guten Ergebnisse in der Vorbereitung erzielt, aber trotzdem behaupten alle Beteiligten, dass Werder die kurze Pause sehr gut genutzt habe. Nouri fasst es in einem knappen Satz zusammen: „Wir sind bereit.“

Nouris Lob für Maximilian Eggestein und ein Versprechen für drei andere

Er ist der Erfahrenste unter Werders Unerfahrenen. Zehnmal hat Maximilian Eggestein, 20 Jahre jung, für Werder in der Bundesliga gespielt, erstmals vor gut zwei Jahren. In dieser Winterpause gehörte Eggestein zu den sechs U 23-Spielern, die mit ins ­Profi-Trainingslager nach Andalusien fliegen durften. Jetzt, einen Tag vor dem Bundesliga-Auftakt 2017 gegen Borussia Dortmund, zählt Eggestein zu den drei Nachwuchsleuten, die immer noch zum Profikader gehören.

„Er hat in der Vorbereitung einen positiven Eindruck hinterlassen“, sagt Cheftrainer Alexander Nouri. Auch Ousman Manneh, 19 Jahre, sechs Mal Bundesliga, und Johannes Eggestein, 18 Jahre und noch ohne Bundesliga-Einsatz, bleiben zunächst „oben“. Maximilian Eggestein hat nicht nur in den Tagen in Spanien einen guten Eindruck auf Nouri gemacht. Ausdrücklich lobte der Werder-Trainer auch Eggesteins Auftritte in der U 23 im vergangenen Halbjahr. „Er hat Verantwortung übernommen und konstant gute Leistungen gezeigt. Er hat sich das erarbeitet.“

Und nach den Ausfällen von Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede und Florian Grillitsch war jetzt Platz geworden in Werders Mittelfeld. Für Mittelfeldspieler Niklas Schmidt sowie die beiden Defensivleute Jesper Verlaat und Luca Zander geht es dagegen nach etwas mehr als zwei Wochen erst einmal wieder zurück in die dritte Liga. Aber Nouri verspricht: „Sobald auf ihren Positionen bei den Profis Lücken entstehen, sind sie diejenigen, die nachrücken.“