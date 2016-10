Im Pokal-Viertelfinale trifft Werders Tischtennisteam um Bastian Steger (rechts) auf Zweitligist Hilpoltstein. (Frank Thomas Koch)

„Wir sind vom vergangenen Jahr noch gewarnt, aber natürlich haben wir diesmal Losglück gehabt“, sagte der Teammanager des SV Werder, Sascha Greber, nach der Auslosung des Viertelfinales im deutschen Tischtennis-Pokalwettbewerb. Zwischen dem 25. Oktober und dem 20. November müssen die Bremer beim letzten im Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten, TV 1879 Hilpoltstein, antreten.

Im Vorjahr verlor Werder beim Zweitligisten TTC Ober-Erlenbach, in dieser Saison aber will das Team unbedingt das Final Four erreichen, das am 15. Januar 2017 in Ulm ausgetragen wird. Die weiteren Partien im Viertelfinale: Borussia Düsseldorf – TTC Grenzau, Post SV Mühlhausen – TTC Fulda-Maberzell und TTC Bergneustadt – 1. FC Saarbrücken.