In der Kirchhuchtinger Landstraße ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw fuhr in ein zweistöckiges Wohn- und Geschäftshaus.

Die Einsatzkräfte mussten sich mit einem Statiker absprechen, da zunächst vermutet wurde, dass das Gebäude einsturzgefährdet sei, wie ein Sprecher der Feuerwehr Bremen mitteilte. Die Außenwand des Gebäudes musste allerdings abgestützt werden.

Das Fahrzeug war der Polizei in Niedersachsen aufgefallen. Der Fahrer wollte sich einer Kontrolle entziehen, woraufhin es kurz darauf zum Unfall kam. Im Auto befanden sich drei Personen, nicht vier, wie die Polizei nachträglich korrigierte. Die Insassen waren 14, 15 und 16 Jahre alt. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer war der 14-jährige Sohn des Fahrzeughalters, so eine Sprecherin der Polizei Bremen. Nach Angaben der Polizei nahm der Junge aus Stuhr (Landkreis Diepholz) in der Nacht zum Samstag den Wagen und fuhr mit seinen Freunden los.

Die Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Kirchhuchtinger Straße war durch den Unfall nicht blockiert. (isc)

