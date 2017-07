Bremen

14-Jähriger fährt in Haus: Einsturzgefahr

In der Kirchhuchtinger Landstraße in Bremen ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw fuhr in ein zweistöckiges Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude ist nach dem Unfall einsturzgefährdet.