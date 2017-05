Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki erklärte vor einem Jahr, warum die grünen Kupferplatten erneuert werden müssen. (Karsten Klama)

Ein bisschen geheimnisvoll geben sich die Verantwortlichen noch. Mit Informationen will gegenwärtig keiner so richtig rausrücken. Dabei ist das Interesse groß. Immer wieder wurde die Frage gestellt, was nach der Sanierung des Rathausdachs mit den historischen Dachplatten passiert.

Ein Teil der alten, im Laufe der Jahre grün gewordenen Kupferplatten wird noch versteckt gehalten. Fest steht seit Anfang des Jahres: Am Welterbetag, der am Sonntag, 4. Juni, gefeiert wird, sollen die grünen Souvenirs in den Handel gehen.

Zahlreiche Nostalgiker, Bremer und Touristen, hatten immer wieder im Rathaus nachgefragt, ob aus den alten Kupferplatten nicht Erinnerungsstücke angefertigt werden könnten. André Städler, Sprecher des Senats, verwies stets auf den Weltkulturerbetag.

Käufer erhalten ein Echtheitszertifikat

Dafür soll nun in der kommenden Woche das Programm bekannt gegeben werden und auch alle Einzelheiten zu den dann käuflich zu erwerbenden Kupferscharen. Doch ein paar Informationen lassen sich dem Sprecher jetzt schon entlocken.

„Es wird insgesamt 2000 Platten als Souvenirs geben“, sagt Städler auf Nachfrage des WESER-KURIER. Diese seien bereits in zwei verschiedenen Formaten angefertigt worden. Entstanden sind 1000 quadratische Platten und 1000 Stück im Format einer Postkarte.

So sah das Rathausdach vor gut einem Jahr noch aus. An das Grün hatten sich die Bremer gewöhnt. Ein Grund, warum die Nachfrage nach Souvenirs des Daches immens ist. (Karsten Klama)

Derzeit liegen die angefertigten Souvenirs noch in einem abgeschlossenen Raum. Käufer, die ein kleines Andenken an die vertraute grüne Patina kaufen, sollen zudem ein Zertifikat erhalten – eine amtliche Bescheinigung, die bezeugt, dass es sich tatsächlich um Kupferplatten vom Dach des Bremer Unesco-Weltkulturerbes handelt.

Geld kommt der Denkmalpflege des Rathauses zugute

Von der Verwaltungsleitung im Rathaus war zudem zu hören, dass die kleinen Erinnerungsstücke in Postkartengröße acht Euro kosten werden. Die etwas größeren, quadratischen Kupferplatten sollen für zehn Euro zu haben sein. Das Geld kommt der Denkmalpflege des Bremer Rathauses zugute.

Entstanden sind die Souvenirs in Zusammenarbeit mit der Touristik-Zentrale (BTZ), Vertretern von metallverarbeitenden Berufsschulen und dem Martinshof. Der Weltkulturerbetag der Unesco soll die deutschen Welterbestätten als Orte besonders sorgfältiger Denkmalpflege ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Bei der Feier am 4. Juni lassen sich das Rathaus und der Roland feiern. Es sind auch noch einige kleinere Aktionen geplant, um die Dachplatten gut verkaufen zu können. Ein Teil der alten grünen Kupferplatten, die noch relativ gut in Schuss sind, wurde bearbeitet und anschließend eingelagert. Diese Teile sollen für Reparaturarbeiten am Dach des Neuen Rathauses – noch in grün – verwendet werden, falls dort einmal Löcher entstehen sollten oder die Platten porös werden.

Neues Dach soll 100 Jahre halten

Die größten Stellen des runderneuerten Rathausdachs sind mittlerweile rot-braun und strahlen nur in der Sonne noch an einigen Stellen kupferfarben. Anfang April 2016 hatten die Sanierungsarbeiten auf dem Unesco-Weltkulturerbe begonnen. Über meterhohe Gerüste deckten die Bauarbeiter das rund 1300 Quadratmeter große Dach mit neuen Scharen ein.

Die Erneuerung war notwendig, weil das ergrünte Kupferdach über die Jahre hinweg porös geworden war. Dadurch tropfte es sogar in das Gebäude hinein. Das neue Dach soll an die hundert Jahre halten, heißt es. Nach rund 20 Jahren setzt die Patinierung ein, und das Kupfer wird durch Regen und Wind wieder grün. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich laut Senatskanzlei auf rund 1,1 Millionen Euro.

Der Bund übernahm davon 700.000 Euro, die aus Fördermitteln stammen. Die Entscheidung zur Dacherneuerung war den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Denn der Erhalt der alten Substanz habe immer ganz oben auf der Liste gestanden, hatte Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki erklärt. Er betonte aber auch: „Ein Kupferdach ist ein Verschleißteil, das ersetzt werden muss.“ Jetzt werden aus den verschlissenen Bauteilen attraktive Erinnerungsstücke.