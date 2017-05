Bremerin musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). (dpa)

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt am frühen Sonntagmorgen eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Bremen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 3.50 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Arsten in Fahrtrichtung Osnabrück.

Die 36 Jahre alte Bremerin habe offensichtlich aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, berichtet die Polizei.

Dabei drehte sich ihr Wagen und driftete in die rechte Schutzplanke. Danach überschlug sich der PKW, kam aber wieder auf allen vier Rädern zum Stehen.

Bei den Rettungsmaßnahmen nahmen die Helfer bei der Fahrerin eine Alkoholfahne wahr. Daraufhin wurde in einer Klinik eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.