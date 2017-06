Parlamentsdebatte - Haus der Bürgerschaft (Christina Kuhaupt)

Was kostet die Sanierung von Bremer Schulen? Diese Frage beschäftigt die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft bereits seit vielen Wochen – allen voran die FDP-Fraktion, die bereits Ende Januar eine Anfrage zum Thema eingereicht hatte. Damals sprach der Senat von einem „dreistelligen Millionenbetrag“.

Nicht konkret genug für die Fraktion, die die Anfrage zum „Gammel-Look an Bremer Schulen“ ein zweites Mal ins Spiel brachte. Das Thema sorgte innerhalb der Stadtbürgerschaft am Dienstag für hitzige Diskussionen. Und es gab zum ersten Mal eine konkrete Zahl: Um alle maroden Schulen zu renovieren, bräuchte die Stadt etwa 675 Millionen Euro.

Unverschämt lückenhaft

Das Skurrile an dieser Information: Sie steht nicht etwa in der zweiten Antwort des Senats auf die FDP-Anfrage, sondern in einer Vorlage für den Haushalt-und Finanzausschuss, kritisierte Thomas vom Bruch von der CDU-Fraktion. „Die zweite Antwort ist genauso unverschämt lückenhaft wie die erste“, sagte dazu auch die Linken-Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt.

Ihr Fraktionskollege Klaus-Rainer Rupp hätte mehrmals im Haushalts-und Finanzausschuss nachhaken müssen, bevor man mit einer konkreten Zahl herausgerückt wäre. Vogt kritisierte zudem, dass bei der Kalkulation nicht alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen miteinbezogen wären.

„Selbst wenn alle Schulen saniert werden würden, wären sie nicht auf dem aktuellsten Stand, denn Dinge wie Barrierefreiheit sind in den 675 Millionen Euro nicht eingerechnet worden“, sagte sie. Der Senat habe angekündigt, jährlich 26 Millionen Euro in die Renovierung öffentlicher Gebäude stecken zu wollen. 18 Millionen davon sollen für die Sanierung der Schulen aufgewendet werden.

"Das löst das Problem nicht."

„Das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagte Vogt. Sie fordere daher, die nötigen Investitionen mithilfe von Krediten zu finanzieren. Angesichts der aktuellen Zinslage sei das sinnvoller, als die nötigen Baumaßnahmen aufzuschieben. Matthias Güldner entgegnete daraufhin, dass man nicht alle Maßnahmen auf einmal reparieren könnte: „Das ist ein laufender Prozess.“

Dass die Beantwortung der Fragen sich derart verzögert habe, das räumten sogar Teile der Regierungskoalition ein. „Der Zeitraum der Beantwortung hat zu lange gedauert“, sagte Max Liess. Zudem fehle in Bremen die Transparenz, welche Schule wann saniert hat und wo Prioritäten liegen.

Von einer weiteren Verschuldung zugunsten der Sanierungen hält Liess indes nichts. „Das löst das Problem nicht.“ Viele der Schulen seien baufällig, darunter die Berufsschule Ellmersstraße, wo im Winter die Heizungsanlage streikt oder die sanitären Anlagen in der Grundschule in Strom, in der sich Schüler zeitweise nicht auf die Toilette trauten (wir berichteten).

Masterplan in Städten wie Hamburg

Man müsse schnell handeln, um nicht irgendwann die Schüler in Containern zu unterrichten, sagte Julie Kohlrausch von der FDP. Sie forderte, dass in der Deputation für Kinder und Bildung regelmäßig über die Sanierungsmaßnahmen berichtet wird. In Städten wie Hamburg gebe es einen Masterplan für die Renovierung von Schulen, der auf zehn Jahre ausgelegt ist.

„Eine detaillierte Aufschlüsselung der Bedarfe sowie eine Evaluation von Sanierung ist überflüssig“, so Kohlrausch. So sieht es auch Thomas vom Bruch: „Die Hilferufe aus den Schulen müssen jetzt beantwortet werden. Das betrifft zwar vor allem das Personal, aber immer mehr auch den Zustand der Gebäude.“

Am Ende der Debatte stellte sich Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) der Kritik der Abgeordneten. Natürlich wäre es schön, wenn man mehr Geld für Schulen aufwenden könnte, doch Bremen habe neben den maroden Schulen auch noch mit baufälligen Straßen oder Brücken zu kämpfen.

Behörde muss technisch auf den neusten Stand gebracht werden

Eine Neuverschuldung sei keine Option. Viele Schulen seien zudem schon saniert worden. „Es nicht überall ganz furchtbar“, rechtfertigte sich Linnert. Dass Immobilien Bremen erst so spät Zahlen geliefert hätte, erklärte die Finanzsenatoriin damit, dass die konkreten Angaben noch nicht vorgelegen hätten.

Die Behörde müsse technisch erst auf den neusten Stand gebracht werden. Erst seit 2015 gebe es ein IT-basiertes Verfahren, in das Sanierungsbedarfe eingepflegt werden. Bisher seien dort 36 Prozent der insgesamt 450 Schulen gelistet.