Der Mann hatte dem Mieter in seinem Mehrfamilienhaus aufgelauert, mit einem Spaten auf den Kopf geschlagen und mit einem Messer verletzt. Laut dem am Montag ergangenen Urteil muss der 73-Jährige außerdem 2000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Hintergrund waren jahrelange Streitigkeiten zwischen den Männern, der 73-Jährige wollte den Mieter schon länger zum Auszug bewegen. Bei der Tat im Oktober 2016 konnte das Opfer die Angriffe weitgehend abwehren, erlitt aber Prellungen und Schnittverletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gefordert. Der Vermieter habe den Tod des Mannes notfalls billigend in Kauf genommen, hieß es in dem Urteil. Das Gericht ging von einer paranoiden bis wahnhaften Persönlichkeitsstörung des 73-Jährigen aus. (dpa)