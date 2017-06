Dem Esel der Stadtmusikanten wurden Buchstaben ins Maul gestanzt. (Stefanie Heitmann)

Die Bremer Stadtmusikanten haben es nicht immer leicht. Zuletzt traf es vor drei Jahren den Hahn bei der Stadtmusikanten-Skulptur in der Böttcherstraße. Diebe raubten den Gockel, nur die Füße der Bronzefigur blieben stehen. Nun hat es den Esel erwischt, diesmal bei den Stadtmusikanten am Rathaus. Wie berichtet, haben ihm Unbekannte Lettern aufs Maul tätowiert. Wofür die Buchstaben stehen, ist nicht bekannt: Noch hat sich kein Kryptologe zu Wort gemeldet, der sie entschlüsselt hätte. Die in die zarte Eselsschnauze eingeritzten Zeichen sind offenbar schon länger da – sie fielen bloß niemandem auf. Und die Touristen, die ihm die Schnute tätschelten, ließen es dabei bewenden, ohne Laut zu geben.

Mehr zum Thema Stadtmusikanten-Skulptur beschädigt Unbekannte haben die Stadtmusikanten-Skulptur am Bremer Rathaus beschädigt. In die Bronze des Mauls ... mehr »

Klar ist: Die Stadtmusikanten haben Erfahrung mit Strolchen und Banditen. Dem Märchen zufolge schlugen sie immerhin gemeinsam eine Räuberbande in die Flucht. Auch der geraubte Hahn dürfte sich beherzt gegen seine Entführer zur Wehr gesetzt haben. Am Ende jedenfalls hatten die Diebe ein Einsehen: Der Hahn kam in einem Päckchen zurück nach Bremen. Als Adresse des Absenders war die „Hahn-Sorry-Straße“ vermerkt.

Der Hahn wurde also von reumütigen Räubern zurückgeschickt. Der Esel wiederum hat es ohnehin nicht leicht: Er wird als wenig belesen beschimpft und muss die anderen drei Stadtmusikanten stemmen. Nun kommt noch die malträtierte Schnauze hinzu. Mit Fug und Recht ließe sich fordern: Es wäre an der Zeit für eine Entschuldigung beim Esel.