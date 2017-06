Architekt Theis Janssen zeigt ein Bad im Übergangswohnheim. (Frank Thomas Koch)

Im hohen Eingangsbereich mit der Fensterfassade, er sollte mal eine Hotellobby werden, steht ein bärtiger Mann Anfang Fünfzig: Theis Janssen, Architekt des ehemaligen Porthotels, heute Übergangswohnheim Port. Alle zwei Stunden führt Janssen am diesjährigen Tag der Architektur durch das Gebäude, ein Projekt des Bauunternehmers Klaus Hübotter, das trotz seiner Neuheit so manche Geschichte erzählt.

Insgesamt sind es 112 Objekte in 50 Orten in Bremen und Niedersachsen, in ländlichen Regionen sowie in Städten, die bei dieser Veranstaltung der Architektenkammern der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Weitere aus Hamburg, Bayern und Schleswig-Holstein kommen dazu.

„Es ist ein besonderer Termin“, beginnt Janssen und blickt in die Gesichter der vier Besucher dieser Führung. „Ich mache dies seit sieben Jahren und habe normalerweise immer 80, 90 Leute da.“ „Das liegt am Wetter“, wirft ein Mann ein. Es drisselt stetig. „Das ist es nicht“, entgegnet Janssen. „Ich fürchte, das gesellschaftliche Interesse an Flüchtlingsthemen liegt darnieder.“

Das Übergangswohnheim Port in der Überseestadt sollte mal ein Hotel werden. Jetzt wohnen hier Geflüchtete. (Frank Thomas Koch)

Dann beginnt der Architekt zu erzählen: wie er sich gemeinsam mit seiner Studienfreundin Katja-Annika Pahl 2011 bei einem Wettbewerb durchgesetzt hat, die Planung damals noch ein Hotel vorsah, und man im Jahr darauf mit dem Bau begann. Dann stellten die Banken die Lukrativität des Standorts infrage. „Da waren aber schon 100 000 Euro im Fundament drin“, berichtet Janssen. Ständiges Wohnen wäre quasi nebenan möglich, nicht aber hier – Gewerbegebiet.

So entschied man sich für ein Wohnheim für Geflüchtete. „Nach dreijährigem Baustop habe ich umgeplant und alleine weitergemacht. Im Mai letzten Jahres hat das Haus eröffnet.“ Zimmer für ein bis sechs Personen gibt es, zeigt Janssen anhand eines Grundrisses.

Fast wie im Hotel, wie der Blick in ein Einzelzimmer im sechsten Stock zeigt: ein kleines Bad, ein Tisch, ein Bett. Nur eben mit Küchenzeile. Ceranfeld mit zwei Platten, ein paar Ober- und Unterschränke, ein Spind und gelbes Linoleum, auf dem die Schuhsohlen quietschen. Zweckmäßig und schlicht ist es, ein Überbleibsel einer Doppelsuite. Wieder auf dem Gang geht es durch eine Glastür auf eine Terrasse, die für alle zugänglich ist. „Der Balkon der Suite“, klärt Janssen auf.

"Ein Haus zu bauen ist wie ein Kind zu bekommen"

Weiter geht die Führung, Betreuungshelfer Nemat Mahmudi mit einem Schlüsselbund immer voran. Es geht zu einem Familienzimmer. Auf dem nackten Bettgestell liegt eine noch verpackte Rollmatratze, Spannbettlaken und Bettzeug. Daneben steht ein Kinderstuhl. „Familienzusammenführung“, erläutert Einrichtungsleiterin Tamara Cramer.

Zwar entscheide die Fachstelle, da aber ein Teil der Familie bereits hier lebe, bereite man schon mal vor. Für die größeren Apartments sind zwei oder drei Zimmer zusammengeschlossen worden, mit einem Bereich zum Wohnen und Essen, einem anderen zum Schlafen.

„Gut gefüllt“ sei das Heim der Inneren Mission derzeit mit 136 Menschen aus dem Iran, Syrien, Afghanistan, Eritrea, Libanon und dem Irak. Es sei als Wohnort eine wichtige Station. „Die Leute lernen hier, wie das System läuft. Das fängt beim Mülltrennen an, geht über Behörden- und Papierkram und hört beim Zwischenmenschlichen auf“, erzählt die 29-Jährige.

„Das sind essentielle Sachen, die sie später brauchen. Die gucken sie sich hier an, und machen sie dann richtig.“ Dabei ist es nicht einfach, Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen auf einen Nenner zu bringen. Da wäre die Geschichte mit dem Brot. Das lässt sich über offenem Feuer sehr gut rösten. Auf der Platte eines E-Herdes aber nicht. „Aus dem Stadium sind sie alle raus“, versichert Cramer.

Wieder im Foyer angekommen, verabschieden sich die Teilnehmer. „Spannend war das“, entscheidet Heike Ulrich. „Ich wusste nicht viel über so ein Heim, wollte es aber gerne erfahren.“ Gleich auf dem Sprung zur nächsten Führung ist Karen Matzek. Ein Wohnhaus will sie sich anschauen. „Vorher habe ich mir eine Kindertagesstätte angeschaut. Auch das Übergangsheim war total interessant. Nicht nur wegen der Architektur, sondern auch die Unterbringung, die Problematik und wie es bewältigt wird.“

„Sein Baby“ vorzuzeigen, gefällt Janssen. „Ein Haus zu bauen ist wie ein Kind zu bekommen. Das will man ja auch nicht nur zur Welt bringen. Man will es einschulen, begleiten, es hört nie auf.“ Die ersten Gehversuche klappten ja schon. „Aber an der Außenverschattung des Foyers würde ich gerne was ändern,“ bemerkt er. Es wäre fast ein Vorzeigeobjekt, gäbe es mehr helfende Hände – Ehrenamtliche. Anders als vor anderthalb Jahren ist das eher mau.