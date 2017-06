Björn Tschöpe ist seit Oktober 2009 Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion. (Karsten Klama)

Kein Wort über die Grünen, nichts darüber, wie es klappt mit ihnen in der Koalition. Nichts Gutes, nichts Schlechtes, gar nichts, was SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe in dieser Woche im Interview mit dieser Zeitung über den politischen Partner sagen wollte. Abstrafung durch Nichtbeachtung, könnte man meinen, aber es war noch mehr. Dadurch, dass Tschöpe klar machte, wohin für ihn und seine Partei die Reise in den nächsten Jahren gehen soll – deutlich mehr Investitionen, massiver Ausbau von Flächen für Wohnen und Gewerbe, klarer Fokus auf wirtschaftliche Prosperität, gerechte Verteilung von Wohlstand– betonte er indirekt, mit wem das eher nicht geht: mit den Grünen. Sie sind für Tschöpe nach zehn Jahren gemeinsamer Regierungsarbeit offensichtlich keine bevorzugte Option mehr. Eine Ansage des Fraktionschefs, die Reaktionen hervorgerufen hat.

"Die Vereinbarungen mit unserem Koalitionspartner halten wir selbstverständlich ein", rang sich Tschöpe in dem Interview ab. Ein grimmiges Weiter so, mehr ist das nicht. Nach der Wahl in zwei Jahren müsse man schauen, mit wem es inhaltlich und mathematisch am besten gehe. Dabei kämen die Linken als Gesprächspartner infrage, genauso wie die CDU, und ja, auch die Grünen. Zuletzt die Grünen, wenn es rechnerisch nicht anders geht.

Leidenschaftsloser Konter

Der aktuelle Koalitionspartner zuckt darüber die Schultern und kontert dermaßen leidenschaftslos, dass auch das wieder Bände spricht. "Sich zwei Jahre vor der Wahl mit politischen Farbenspielen zu beschäftigen, ist verschwendete Energie", sagt Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. Ihre Partei konzentriere sich darauf, aktuelle Probleme solide und nachhaltig zu lösen. Beispiel Wohnungsbau: 200 Flächen seien dafür bereits vorhanden und müssten nur noch entwickelt werden. "Das ist dringlicher, als ideologische Debatten über das Planieren von Kleingärten auf dem Stadtwerder und in der Waller Feldmark zu führen", erklärt Schaefer.

Tschöpe hält es für falsch, sich bei der Entwicklung weiterer Flächen auf den bisherigen Siedlungsraum zu beschränken. Das gelte für Gewerbe wie für Wohnen. Beim Bauen von Häusern kämen die Osterholzer Feldmark, Brokhuchting und teilweise auch Kleingartengebiete infrage, die nicht mehr genutzt werden. Für die Grünen sind das lauter Reizworte, sie setzen auf Innenverdichtung und wollen die Natur außen herum schonen.

"Die Flächenpolitik ist die Gretchenfrage der Regierungskoalition", bewertet CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp den Streit. Eine befriedigende Antwort könne Rot-Grün nicht mehr geben, weil die beiden Parteien sich total entfremdet hätten. "Die Beziehung ist nachhaltig zerrüttet", so Röwekamp. Politisch wirke sich das so aus, dass der Senat gerade einmal seine Pflicht tue, für die Kür aber keine Kraft mehr habe. Die Grünen passten nicht zum neuen Wachstumskurs, den die SPD jetzt offenkundig einschlage. "Da sind die Sozialdemokraten näher an uns dran."

Inhalte entscheidend

Regieren um des Regierens willen komme für die CDU aber nicht in Frage. "Da sind wir drüber hinweg." Entscheidend seien die Inhalte. "Wir brauchen kräftige Impulse für die Entwicklung der Stadt", erklärt der Fraktionschef. Eine nachhaltige Haushaltspolitik, Investitionen in die Bildung, Wohnungsbau im großen Stil und die Ansiedlung von Unternehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen, zählt Röwekamp auf. Es müsse Schluss sein mit der investitionsfeindlichen Politik, die mit Bildung des ersten rot-grünen Senats vor zehn Jahren in Bremen Einzug gehalten habe.

Anders als vor den vergangenen Bürgerschaftswahlen werde sich die CDU früh entscheiden, mit welchem Personalangebot sie in den Wahlkampf ziehe. "Nach der Bundestagswahl im September analysieren wir die Ergebnisse und legen uns dann sehr bald auf einen Spitzenkandidaten fest", kündigt Röwekamp an. Ziel sei, in der Bürgerschaft die stärkste Fraktion zu bilden. Koalitionen kämen mit allen Parteien in Frage, "außer mit der Linken und der AFD".

Mehr zum Thema „Allüren habe ich keine“ Die SPD habe es in der Vergangenheit versäumt, konsequent die Verteilungsfrage zu stellen und ... mehr »

Auch für die Linke legt sich Abenddämmerung über Rot-Grün. "Inhaltlich passen die beiden Parteien nicht mehr gut zusammen", sagt Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt. Mit Folgen etwa bei der Wohnungspolitik: "Da bewegt sich gar nichts." In den nächsten zehn bis 15 Jahren müsse Bremen sich auf bis zu 20 000 Neubürger einstellen, viele davon Flüchtlinge.

"Zurzeit werden die gleichen Fehler wie in den 1990er-Jahren gemacht. Die Menschen werden insbesondere in solchen Stadtteilen untergebracht, wo ohnehin schon die Hütte brennt." Es sei richtig, wenn die SPD zusätzliche Fläche bebauen will. Am besten gelinge das mit einer kommunalen Steuerung der Bautätigkeit. Die Linke sei bereit, so eine Politik in einer Koalition zu unterstützen, vor allem auch eine Wirtschaftspolitik, die stärker dem Gedanken der Umverteilung folge, wie Björn Tschöpe das im Interview formuliert habe.