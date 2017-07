Das imposante Medienhaus an der Schwachhauser Heerstraße 78 soll offenbar abgerissen werden. Anwohner reagieren empört. (Karsten Klama)

Gerda Bollmann ist hellauf empört. Fast ihr ganzes Leben hat die 75-Jährige in der Lortzingstraße verbracht und immer das einprägsame Eckhaus an der Schwachhauser Heerstraße 78 vor Augen gehabt, heute bekannt als das Bremer Medienhaus. Nicht zuletzt durch den gewaltigen Portikus mit seinen vier Säulen konnte sich das über 100 Jahre alte Gebäude der Aufmerksamkeit sicher sein.

Doch nun sind die Tage des markanten Gebäudes offenbar gezählt, es soll abgerissen werden. Zwei Drittel der Mieter haben laut Gerda Bollmann bereits ihre Kündigung erhalten, das halbe Haus stehe leer. Tatsächlich tut sich was hinter den Kulissen. Wie Bauressort-Sprecher Jens Tittmann auf Nachfrage bestätigte, liegt eine sogenannte Bauvoranfrage des Eigentümers vor. Und die werde derzeit geprüft.

Ein bisschen Zuversicht

Tatenlos hinnehmen will Gerda Bollmann den drohenden Abriss nicht. Ähnliche Pläne habe es 1974 schon einmal gegeben, damals hätten sich die Anwohner erfolgreich gewehrt. Daraus schöpft sie wenigstens ein bisschen Zuversicht. Es kursiere bereits eine Unterschriftenliste in der Nachbarschaft, doch das allein werde kaum ausreichen.

Bollmann ist entschlossen, alles Menschenmögliche zu tun, um das Gebäude vor ihrer Haustür zu retten. Kritisch gegenüber den Abrissplänen äußert sich auch Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki. Wie jeder sehen könne, handele es sich um ein besonderes Gebäude an exponierter Stelle.

Das Vorhaben sei daher „auch für uns eine sehr traurige Angelegenheit“, sagt Skalecki. Zumal er keinen Zweifel hegt, dass der Nachfolgebau „mit Sicherheit kein Zugewinn“ sein werde. „Was dahin kommen wird, wird uns alle erschrecken.“ Freilich gibt es zum geplanten Nachfolgebau nur vage Hinweise.

Kein Grund für Ablehnung

Laut Gerda Bollmann ist ein Appartementgebäude mit 25 Wohnungen und einer Tiefgarage geplant – eine Information, die Ressortsprecher Tittmann aus Datenschutzgründen nicht kommentieren will. Viel Hoffnung kann er der Rentnerin allerdings nicht machen. „Im Moment sehen wir keinen Grund, die Bauvoranfrage abzulehnen.“

Und zwar auch deshalb, weil die Landesdenkmalpflege auf Anfrage kein Veto eingelegt habe. Tatsächlich steht das Medienhaus nicht unter Denkmalschutz. Eine Unterschutzstellung sei 2001 zwar geprüft, aber verworfen worden, sagt Skalecki. Der entscheidende Grund: „gravierende Veränderungen“ im Gebäudeinneren bei zwei Umbauten in den Jahren 1940 und 1974.

Erst wurde das Wohnhaus in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt, dann das Mehrfamilienhaus in ein Bürohaus. „Das schwächt das Objekt unheimlich stark und reduziert es nur noch auf das äußere Erscheinungsbild.“ Und selbst das sei nicht per se erhaltenswert, im Gesamtwerk der Architekten August Abbehusen und Otto Blendermann gehöre das Gebäude nicht zu den stärksten Leistungen.

"Es wurde doch gar nichts angebaut."

Für Gerda Bollmann eine nur schwer nachvollziehbare Argumentation, für sie zählt ausschließlich der äußere Eindruck. „Es wurde doch gar nichts angebaut.“ Eine spontane Unterschutzstellung wegen der jetzt bekannt gewordenen Abrisspläne ist Skalecki zufolge so gut wie aussichtslos.

„Es wäre ganz schwierig, jetzt eine andere Bedeutung des Gebäudes herauszuarbeiten als bei der ersten Überprüfung von 2001.“ Seine Behörde sei „ein Stück weit“ gebunden an die damalige Entscheidung, im Streitfall würde das Amt vor Gericht mit hoher Wahrscheinlichkeit unterliegen.

Erbaut wurde das Gebäude 1911 als großbürgerliche Villa im Auftrag von Heinrich Gross, damals leitender Arzt am nahen St.-Joseph-Stift. Bis zu seinem Tod 1954 wohnte der Mediziner in dem Prachtbau, weshalb Bollmann noch heute eher von der „Gross-Villa“ als vom Medienhaus spricht.

Für eine spezielle Schicht Menschen

In den Nachkriegsjahren kamen wohnungslose Familien in der Villa unter, später eine Schifffahrtslinie. Erst seit 1988 dient das Gebäude verschiedenen Unternehmen der Medienbranche als Unterkunft. Grollend blickt Gerda Bollmann in eine Zukunft ohne das lieb gewonnene Bauwerk.

Den Neubauplänen kann sie nicht das Geringste abgewinnen. „Die teuren Wohnungen werden doch nur für eine spezielle Schicht Menschen gebaut. Damit schaffen wir jedenfalls keine Wohnungsnot aus der Welt.“ Skeptisch beurteilt auch Landesdenkmalpfleger Skalecki die Hintergründe des Bauvorhabens. Die Investoren stünden Schlange, um ihr Kapital in Immobilien anzulegen.

Eine Tendenz, die sich zunehmend zulasten der Altbausubstanz auswirke. „Diesen Druck spüren wir ganz gewaltig.“ Gerade in jüngster Vergangenheit sind etliche Altbauten aus dem Stadtbild verschwunden. Nicht weit entfernt vom Medienhaus wird derzeit ein Altbremer Haus an der Schwachhauser Heerstraße 106 abgerissen.

Bäume sind rund 150 Jahre alt

„Und das in einer Häuserzeile, die den Krieg völlig intakt überstanden hat“, ärgert sich Gerda Bollmann. Ihre letzte Hoffnung, wenn es auch dem Medienhaus an den Kragen gehen sollte: „Wenigstens die beiden Blutbuchen an der Straße müssen stehen bleiben.“ Nach ihrer Einschätzung sind die Bäume rund 150 Jahre alt und noch kerngesund.

Immerhin kann Ressortsprecher Tittmann ihr in dieser Angelegenheit ein wenig Mut zusprechen. Zwar seien Detailfragen noch nicht relevant im Rahmen einer Bauvoranfrage. „Aber wenn es so weit ist, werden wir bei den beiden Bäumen genau hingucken.“