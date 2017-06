Auch die Schwestern Ursula Beck (r.) und Gisela Uecker sind gekommen und haben die Geburtsanzeige für Marieluise in den Bramscher Nachrichten mitgebracht. (Karsten Klama)

Schon als Marieluise Beck die Kulturkirche St. Stephani betritt, erheben sich die Menschen von ihren Plätzen und Applaus brandet auf. Sie breitet die Arme aus und lacht, als die ersten Gratulanten der 65-jährigen Blumensträuße überreichen.

Mit ihrem Ehemann Ralf Fücks möchte Marieluise Beck in Berlin neue politische Projekte auf die Beine stellen. (Karsten Klama)

So dauert es fast eine Stunde, bis die Schlange derer, die Beck die Hand schütteln wollen, langsam kürzer wird. Es ist voll in der Kirche, Familie, Freunde und Wegbegleiter sind gekommen, um Beck am Sonntag zu ihrem 65. Geburtstag zu beglückwünschen – und sie gleichzeitig zu verabschieden. Denn im Herbst endet ihr Mandat im Bundestag. Und damit, das ist an diesem Tag völlig klar, eine politische Ära.

Doch auch wenn Beck nicht mehr für die Grünen im Parlament sitzen wird: Ein Abschied aus der Politik ist es trotzdem nicht. Sie und ihr Mann Ralf Fücks, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung, wollen noch etwas politisch auf die Beine stellen, sagt Beck zur Begrüßung. Allerdings ziehen sie für die bevorstehenden Projekte – eine neue Mischung aus Kultur und Politik, wie Beck es nennt – nach Berlin. „Wir werden als Großeltern in Bremen bleiben“, verspricht sie den knapp zweihundert Gästen, zu denen auch ihre Schwestern, ihre zwei Töchter und ihre Enkelkinder gehören.

"Ich habe immer mehr zurück bekommen, als ich gegeben habe“

Doch in Berlin wolle sie sich weiterhin ihren Herzensangelegenheiten widmen: „Ich will weiterhin die Bürgerrechtler in Russland unterstützen und natürlich für die Ukraine da sein“, sagt sie. Denn es sei ihr wichtig, die Freiheit zu verteidigen. Auch nach all den Aufs und Abs und den harten Kämpfen und Herausforderungen in ihrer politischen Karriere.

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Berlin, bedankte sich in seiner Rede für Becks Einsatz. (Karsten Klama)

Jung und unerfahren sei sie gewesen, sagt Beck, als sie 1980 in die Politik kam. Da war die 1952 im niedersächsischen Bramsche geborene Beck 28 Jahre alt, hatte ihr Studium in Heidelberg und Bielefeld abgeschlossen und unterrichtete an einer Realschule in Pforzheim. Erst dort habe sie, aus ihrem Engagement gegen den Antisemitismus heraus, beschlossen, in die Politik zu gehen, sagt Beck. 1980 trat sie den Grünen in Baden-Württemberg bei und war bis 1982 Landesvorsitzende.

Als die Grünen 1983 zum ersten Mal eine Fraktion im Bundestag hatten, erhielt sie ein Mandat über die Landesliste Baden-Württemberg, bevor sie im selben Jahr nach Bremen zog. Sie war als Fraktionssprecherin tätig, bis sie 1985 wegen des Rotationsprinzips, das die Grünen in den ersten Jahren durchführten, ihr Mandat niederlegte.

Nach ihrem Umzug nach Bremen 1985 zog sie über die dortige Landesliste 1987 in den Bundestag ein – und läutete damit ihre zwanzig Jahre andauernde parlamentarische Tätigkeit ein. Denn auch wenn sie 1991 kein Mandat mehr im Bundestag innehatte, war sie bis 1994 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Danach kehrte sie in die Bundespolitik zurück, war von 1998 bis 2005 Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration und seit 2005 Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Außerdem war sie Sprecherin für Osteuropapolitik der Grünen-Fraktion im Bundestag.

Wie sehr genau diese Ämter bezeichnend für Marieluise Beck waren und immer noch sind, daran lässt sie bei der Feierstunde in der Stephani-Kirche keinerlei Zweifel aufkommen. Denn das Gespräch mit der Deutschlandradio-Journalistin Sabine Adler dreht sich nicht um harmlose Anekdoten, sondern um ihr politischen Wirken, mit dem sie über die Jahre auch angeeckt ist.

Marieluise Beck ließ im Gespräch mit Sabine Adler knapp 30 Jahre Politik Revue passieren. (Karsten Klama)

Der Bosnienkrieg habe aus der Bundestagsabgeordneten eine außergewöhnliche Politikerin gemacht, sagt Adler, und Beck stimmt nachdrücklich zu. Bis heute prägten sie die Erlebnisse, die sie auf Reisen in das Kriegsgebiet machte und bestärkte sie in ihrer Überzeugung, dass Opfer von Krieg und Gewalt geschützt werden müssen.

Außenpolitik und Lokalpolitik seien immer ein Spagat für sie gewesen, sagt Beck. Dennoch scheute sie die damit verbundenen Schwierigkeiten nie und setzt sich bis heute vehement für die Ukraine ein. So dankte auch der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk Beck in einer Rede für ihren unermüdlichen Einsatz in seiner Heimat.

Dort kenne jeder Marieluise Beck, die seit der Unabhängigkeit der Ukraine wohl öfter dort war, als alle deutschen Außenminister zusammen, sagt er. „Sie haben mit Ihrer mutigen Politik Bremen und Deutschland groß gemacht.“ Beck will weiterkämpfen, das zeigt sie mit jedem Satz, der an diesem Abend fällt. Für die Ukraine, für Europa und für ihre Überzeugungen. Das Glas, sagt Beck, sei schließlich nach all den Jahren nicht nur halb voll – es laufe über. Da erscheint ihr Abschied fast wie ein Neuanfang.