Der Angeklagte (abgewandt) und sein Anwalt im Berufungsverfahren. (Christina Kuhaupt)

Die Stunde der Verteidigung: Um zu verhindern, dass ein 29-jähriger Polizist erneut verurteilt wird, hat sein Anwalt am Montagmorgen in der Berufungsverhandlung acht Beweisanträge eingebracht. In erster Instanz hatte der Polizist wegen Körperverletzung im Amt 15 Monate Haft auf Bewährung erhalten: Das Amtsgericht Bremen befand ihn 2015 für schuldig, im Mai 2013 bei einem nächtlichen Einsatz in Walle einen damals 54-Jährigen zusammengeschlagen zu haben.

Die Anträge der Verteidigung vor der Berufungskammer am Landgericht zielen in erster Linie in Richtung Glaubwürdigkeit von bislang gehörten Zeugen, sie torpedieren die Bedeutung des Gutachtens eines medizinischen Sachverständigen und warten zudem mit einer neuen medizinischen Betrachtungsweise auf.

Am vergangenen Freitag hatte eine Augenzeugin der Geschehnisse vor Gericht die Version des Opfers ausdrücklich bestätigt. Der Polizist habe den Mann verfolgt, von hinten zu Boden gezerrt und immer wieder auf ihn eingeschlagen. Der Verteidiger des 29-Jährigen hat Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Zeugin. Um dies zu belegen, will er noch einmal einen Polizisten vernehmen, der sich von der Frau bei einer Tatortbegehung erläutern ließ, wo genau die Kontrahenten seinerzeit zu Boden gingen. Diese Vernehmung werde zeigen, dass die Zeugin am Freitag vor Gericht die Unwahrheit gesagt habe.

Anwalt glaubt Zeugin nicht

Zudem beantragte der Anwalt eine Besichtigung des Tatortes in der St.-Magnus-Straße durch das Gericht. Und zwar – wie bei der Tat im Mai 2013 – um 3 Uhr nachts. Dabei werde sich zeigen, dass die Zeugin angesichts der schlechten Lichtverhältnisse vor Ort das Geschehen nicht durchgehend habe beobachten können. Ganz abgesehen davon, dass sie den Tatort mit ihrer Körpergröße von gerade 1,59 Metern von ihrem Platz aus wegen der üppigen Vegetation ohnehin nicht habe überblicken können.

Und noch ein dritter Antrag zielt in Richtung Glaubwürdigkeit dieser Zeugin. Ein Kollege des angeklagten Polizisten, der den Prozess als Zuschauer verfolgt, soll ebenfalls in den Zeugenstand gerufen werden. Er habe in einer Verhandlungspause gesehen, wie die Zeugin gestikulierend auf das Opfer einredete. Dies habe dessen Anwältin zwar sofort unterbunden, dennoch habe die Zeugin vor Gericht auch hierzu die Unwahrheit gesagt. Denn dort habe sie beteuert, keinerlei Kontakt mit dem Opfer gehabt oder auch nur gesucht zu haben.

Einen weiteren Ansatzpunkt liefert dem Verteidiger die Diabetes-Erkrankung des Opfers, das er erneut dazu vernehmen will. Der Mann habe zum Tatzeitpunkt unter massiver Unterzuckerung gelitten, mutmaßt der Verteidiger. Dies könne bei Diabetikern zu erhöhter Aggressivität führen – in diesem Fall zum Widerstand des Mannes gegen eine Kontrolle; davon hatte der 29-jährige Polizist berichtet. Nach seiner Version war das Opfer mit erhobenen Fäusten auf ihn losgegangen.

Vier weitere Zeugen

Und apropos Diabetes: Ebenfalls als Zeugin will der Anwalt eine Professorin der Universitätsklinik Münster laden lassen. Die Expertin soll Aussagen dazu treffen, ob bei Diabetikern ein erhöhtes Risiko für Frakturen besteht.

Bislang ist der Polizist durch das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen schwer belastet worden. Dessen Schilderungen der gravierenden Verletzungen des Opfers ließen sich nicht in Einklang mit der Aussage des Polizisten bringen, der nur ein einziges Mal zugeschlagen haben will und dies auch nicht übermäßig hart. Der Sachverständige könne angesichts der Diabetes-Erkrankung des Opfers und deren Bedeutung für Knochenbrüche keinerlei Rückschlüsse auf die Stärke des geführten Schlages ziehen, so die These des Anwaltes.

Außerdem sollen drei weitere Zeugen vernommen werden: Eine Frau, die eine lautstarke Auseinandersetzung der beiden Männer gehört haben soll. Für den Anwalt der Beleg, dass sein Mandant den 54-Jährigen nicht wie behauptet wortlos von hinten attackiert hat. Dann der junge Mann, der seinerzeit als Praktikant im Rettungswagen mitfuhr, mit dem das Opfer ins Krankenhaus gebracht wurde. Es sei davon auszugehen, dass der Praktikant eine bessere Erinnerung an den Vorfall habe als die beiden Sanitäter, für die der Einsatz wegen ihrer langen Berufserfahrung nur Routine gewesen sei. Und schließlich noch der Facharzt für Psychiatrie, der das Opfer nach dem Vorfall hinsichtlich möglicher psychischer Folgen untersucht hat.

Prozess zieht sich möglicherweise bis August hin

Nach Vorlage der acht Beweisanträge war die Verhandlung am Montag beendet. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es sie zulassen will. Die Staatsanwaltschaft sprach sich dafür aus. Das Gericht werde im Rahmen seiner Aufklärungspflicht nicht umhinkommen, diese Zeugen zu hören, um der Verteidigung keine Steilvorlage für eine Revision zu geben, betonte der Staatsanwalt. „Ich verspreche mir zwar nicht viel davon, aber man weiß ja nie, was passiert.“

Damit dürfte sich der Prozess mindestens bis in den August ziehen – wegen der bevorstehenden Sommerferien. Ursprünglich war für diesen Monat und dann Mitte Juni die Urteilsverkündung geplant. Nächster Verhandlungstag ist Montag, 12. Juni.