Calvin Ohly, Moderator Jan-Philipp Hein, Bernd Scholz-Reiter, Benedikt Buchner und Birgit Bergmann (von links) auf dem Podium. (Christina Kuhaupt)

Vorsichtshalber hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Doch der musste am Montagabend in der Uni Bremen nicht eingreifen: Bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Diskussionskultur in (der Uni) Bremen“ blieb alles ruhig, keine Störer ließen sich blicken – ebenso wenig wie ein Vertreter des eingeladenen Asta. Dafür zog KAS-Landeschef Ralf Altenhof gegen Uni-Rektor Bernd Scholz-Reiter heftig vom Leder.

Beim Eklat um die verlegte Veranstaltung mit dem Historiker Jörg Baberowski im Herbst 2016 habe sich die Uni Bremen „nicht mit Ruhm bekleckert“, bis zum heutigen Tage vermisse er eine eindeutige Distanzierung von den Drohungen des Asta, den Baberowski-Vortrag zu sprengen. Das sei „kein Qualitätsnachweis für die Exzellenzuni Bremen“, kritische Wissenschaftler benötigten die Rückendeckung der Hochschulleitungen.

Rund 100 Besucher hatten sich zu der Kooperationsveranstaltung von KAS und dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) eingefunden, die Moderation lag in den Händen des freien Journalisten Jan-Philipp Hein. Neben Scholz-Reiter diskutierten die Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Bergmann (CDU), der Rechtswissenschaftler Professor Benedikt Buchner (Uni Bremen), der Politikwissenschaftler Dieter Wolf (Uni Bremen) und Calvin Ohly (RCDS).

Buchner spricht von "Vernichtungswut"

Gegen die Vorwürfe Altenhofs setzte sich Scholz-Reiter mit dem Hinweis zur Wehr, der Asta genieße „gewisse Freiheiten“, die man als Uni-Leitung nicht unbedingt unterbinden könne. Befremdet reagierte er auf den anwesenden Sicherheitsdienst, derlei kenne er sonst nicht aus dem Uni-Alltag. Überhaupt seien Störungen von Uni-Veranstaltungen nicht die Regel, sondern „relativ selten“.

Nicht so sehr massive Störungen sieht Buchner als entscheidendes Problem. In seinen Augen handelt es sich eher um ein „latentes“, aber deswegen keineswegs harmloses Problem. Es sei „äußerst bedenklich“, wenn Lehrende fürchten müssten, von mitschreibenden Studierenden in sozialen Netzwerken gebrandmarkt zu werden. Der 46-Jährige sieht darin ein „kulturelles Problem“, eine „gewisse Art von Vernichtungswut“. Solche Befürchtungen bestätigte der 21-jährige Student Calvin Ohly (RCDS). Er habe es sich „nicht fünfmal, sondern sechsmal überlegt“, sich politisch zu engagieren.

Als „arg dick aufgetragen“ empfand indessen der Politikwissenschaftler Dieter Wolf die Kritik am Diskussionsklima an der Uni Bremen. Zu seinen Veranstaltungen komme er nicht mit Bauchschmerzen, der Asta laufe auch nicht jeden Tag über den Campus, um irgendetwas kurz und klein zu schlagen. Viel gravierender sei mit rund zehn Prozent die schwache Beteiligung bei den Wahlen zum Studierendenparlament.

Gericht entschied zugunsten Baberowskis

Derweil verteidigte KAS-Landeschef Altenhof den eingeschalteten Sicherheitsdienst. Im Vorfeld habe es Warnungen vor beabsichtigten Störungen gegeben, dagegen habe man sich wappnen wollen.

Mehr zum Thema Schlappe für Asta der Uni Bremen Der Asta der Universität Bremen hat in seinem Konflikt mit dem Berliner Osteuropa-Historiker Jörg ... mehr »

Erst im Oktober 2016 hatte die KAS einen Vortrag mit dem Berliner Historiker Jörg Baberowski „aus Sicherheitsgründen“ von der Uni in die eigenen Räumlichkeiten am Domshof verlegt. Der Grund: Im Vorfeld hatte der Asta der Uni auf seiner Website dazu aufgerufen „zu verhindern, dass rechtsextreme Ideologen ihre Lehren an dieser Universität propagieren“. Dagegen ging Baberowski gerichtlich vor, per einstweiliger Verfügung wurden dem Asta solche Aussagen untersagt.

Dazu Altenhof: Im März fällte das Landgericht Köln sein Urteil. Dabei entschied es in weiten Teilen zugunsten des Klägers, aber nicht in vollem Umfang. Der Asta darf zwar keine sinnentstellenden Baberowski-Zitate mehr veröffentlichen, ihn unabhängig vom objektiven Wahrheitsgehalt aber weiterhin im Zusammenhang mit einer bestimmten Äußerung als „rechtsradikal“ bezeichnen.

Tätliche Angriffe auf Politiker im Jahr 2012

Der Eklat um Baberowski weckte Erinnerungen an die tätlichen Angriffe auf den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU) im Dezember 2012. Damals musste eine Veranstaltung mit dem Politiker an der Uni Bremen vorzeitig abgebrochen werden. Es kam zu Rangeleien, Beckstein sah sich genötigt, das Podium fluchtartig zu verlassen.

Die rabiate Vorgehensweise der politischen Gegner hat nach KAS-Angaben Methode. RCDS-Stände seien vor Wahlen zum Studierendenparlament gestürmt worden, KAS-Veranstaltungen an der Uni Bremen hätten bisweilen nur unter Polizeischutz stattfinden können.

In ihrer Einladung hatte die KAS die Diskussionskultur an der Uni Bremen beklagt. „Wer hat das Sagen an der Uni Bremen?“, heißt es in dem Text. „Eine kleine, radikalisierte Minderheit?“ Das Fazit zum verlegten Baberowski-Vortrag: „Statt einer sachlichen Auseinandersetzung wurde aggressiver Protest laut, statt miteinander zu sprechen die Diskussion vom Asta verweigert.“