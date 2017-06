Musste sich von einer ADFC-Radlergruppe anpöbeln lassen: der Fährmann Anthony Peddy. Jetzt hat sich der ADFC bei ihm entschuldigt – und sucht nach den Verantwortlichen. (Christina Kuhaupt)

Eine schnellstmögliche Aufklärung der rassistischen Pöbeleien einer ADFC-Radlergruppe gegen den schwarzen Fährmann Anthony Peddy (wir berichteten) hat die Landesvorsitzende des Bremer Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Bobbie Fenton, angekündigt.

Weil nach ihren Nachforschungen keine Bremer Gruppe für den Vorfall verantwortlich war, will sie in enger Zusammenarbeit mit dem Bundes-ADFC die Übeltäter ermitteln. „Wir versuchen jetzt mit Hochdruck herauszufinden, wer das war.“ Als „allgemeine Peinlichkeit“ bezeichnet Fenton das Geschehen am Wümme-Gasthaus „Zur Schleuse“.

Der Vorfall habe sie „sehr betroffen“ gemacht, als weltoffener Verein dulde der ADFC keinen Rassismus in den eigenen Reihen. Sie habe sich persönlich bei Peddy im Namen des ADFC entschuldigt, sagte Fenton. Um sich aus erster Hand zu informieren, habe sie Peddy noch am Erscheinungstag des Artikels aufgesucht.

Mehr zum Thema Schwarzer Fährmann fühlt sich beleidigt Anthony Peddy, Fährmann auf der Wümme am Restaurant „Zur Schleuse“, klagt, dass er von einer Gruppe ... mehr »

Ihr Eindruck: „Ich habe keinen Zweifel, dass es so passiert ist, wie er es beschrieben hat.“ Auch die Zugehörigkeit der Radlergruppe zum ADFC steht für die Kanadierin eindeutig fest. Die gelben ADFC-Westen der beiden Tourenbegleiter ließen keine andere Interpretation zu.

Allerdings sprechen in ihren Augen die schwer bepackten Fahrräder eher für eine auswärtige als eine einheimische Gruppe. „Packtaschen hinten und vorne sind ein ­Indiz dafür, dass die Gruppe nicht von Bremen aus gestartet ist.“ Als Rechtfertigung will Fenton diesen Umstand nicht verstanden wissen.

Im Facebook-Profil des ADFC Bremen spricht sie von einer „Erklärung der Unstimmigkeiten“. Denn nicht nur mit dem betroffenen Fährmann habe sie das Gespräch gesucht. Auch mit dem fraglichen Tourenleiter habe sie gesprochen, sagt Fenton. Und der habe nochmals seine Unschuld beteuert.

Entziehung des Zertifikats

Zwei Mitarbeiter des ADFC-Bundesverbands in Berlin suchen laut Fenton jetzt fieberhaft nach der verantwortlichen Gruppe. Mit welchen Konsequenzen die Tourenleiter zu rechnen haben, kann Fenton nicht angeben. Das hänge auch davon ab, ob der Bundesverband oder ein Landesverband sich für zuständig erkläre.

Sollte sich doch eine Bremer Gruppe als Übeltäter entpuppen, will die erst seit Mai amtierende ADFC-Chefin hart durchgreifen. „In diesem Fall würde ich dem Tourenleiter das Zertifikat entziehen.“ Unterdessen ermuntert Fenton per Facebook alle Tourenleiter und Ehrenamtlichen zu einem „couragierten Umgang mit ausfälligem Verhalten oder rassistischen Parolen“.