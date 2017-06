Heidi Cohrs kam gleich zweimal zum Räumungsverkauf am Freitag und kaufte Dekoration von Inhaber Heiko Jacobs. (Christina Kuhaupt)

Im Verkaufsraum des Café Jacobs drängen sich viele Menschen. Jeder inspiziert die Gegenstände ganz genau, die die Eigentümer im Räumungsverkauf anbieten: Kaffeegeschirr, Weihnachtsdekoration, Mobiliar. An der Kasse steht Heiko Jacobs und verhandelt mit einem Kunden über den Preis eines Milchkännchens. Dahinter bildet sich schon eine lange Schlange, die fast bis zur Tür reicht. Und hier strömen immer mehr Menschen hinein. Denn viele Bremen sind gekommen, um sich ein Stückchen der Traditionskonditorei mit Café an der Georg-Gröning-Straße zu sichern.

Fragt man Eigentümer Heiko Jacobs, ob er mit diesem Andrang gerechnet habe, beginnt er zu lachen und schüttelt den Kopf. Schon um 10 Uhr hätten rund 40 Menschen vor der geschlossen Tür gestanden. Seitdem habe es keine Minute Pause gegeben. Viele Menschen kauften hauptsächlich Kleinigkeiten, sagt Jacobs: Dekoration, die sie schon jahrelang im Schaufenster bewundert hätten oder Silbergedeck, dass es in dieser Form gar nicht mehr zu kaufen gebe. Einer der ersten Kunden sei eine Dame gewesen, die sich sechs Kaffeehausstühle reserviert habe. Sie hat Jacobs erzählt, dass sie bald mit ihrem Lebensgefährten nach Paris ziehe und die Stühle dorthin mitnehmen wolle. „Ist das nicht großartig?“, sagt Jacobs. „Das sind italienische Designerstühle, die jahrelang bei uns in Bremen standen und nun nach Paris kommen.“ So schaffe es ein Stückchen seines Traditionshauses sogar bis nach Frankreich.

Ute Wichmann (Christina Kuhaupt)

Die Geschichte des Familienbetriebs der Jacobs reicht zurück bis ins Jahr 1909: Damals hatte Karl Georg Jacobs, der Großvater von Heiko Jacobs, die Konditorei gegründet. Über die Jahrzehnte kamen Cafés in der Obernstraße, Knochenhauerstraße, im Rhododendronpark und im Überseemuseum sowie das Restaurant „Die Brasserie“ dazu. 1983 wurden Teile des Unternehmens aus gesundheitlichen Gründen verkauft. Viele Dinge, die nun zum Verkauf stehen, stammen aus den 1950er-Jahren, sagt Jacobs. Zum Beispiel ein altes Werbeschild, das aus schwerem Metall besteht und auf dem in großen Lettern „Tschüss“ steht. Das habe einst in der Obernstraße gehangen. Daran seien schon tausende Kunden über die Jahre vorbeigefahren, sagt Jacobs. Dieses besondere Stück hat sich schon am Freitagmorgen ein Kunde gesichert. Die richtige Entscheidung: Immer wieder fragen Menschen nach dem Preis.

Jahrelang entwickelte Jacobs hochwertige Produkte

Für Jacobs war der Räumungsverkauf keine Entscheidung gegen das Café, sondern eine Entscheidung für einen kompletten Neustart. Denn sie wollen dem neuen Besitzer die Möglichkeit geben, das Geschäft ohne Vorbelastung weiterzuführen. „Wir beide sind mit dem Herzen dabei“, sagt Jacobs, aber er und seine Frau könnten in ihrem Alter einfach nicht mehr so viel mitgestalten, wie sie das einmal getan haben. Jahrelang, sagt Jacobs, habe er als Konditormeister das Geschäft intensiv betrieben, habe auf gute Rohstoffe wertgelegt und sehr hochwertige Produkte entwickelt. Schon einmal hatte er sich aus dem Betrieb zurückgezogen, aber als 2005 der damalige Pächter Insolvenz anmeldete, übernahm er das Familiengeschäft wieder. So tut er es auch jetzt, nach der Insolvenz des letzten Betreibers im April. Es sei nun Zeit für etwas Neues und Frisches. Dafür hat er die Wümme-Bäckerei Sammann gewinnen können, deren junge Sparte „Sam“ schon Filialen in Oyten und im Mühlenviertel betreibt. Und ab September, nach dem groß angelegten Umbau im Café Jacobs, auch in Schwachhausen.

Jacobs hofft, dass nach dem Räumungsverkauf zumindest die Verkaufsräume komplett leer sind. Dann wartet eine weitere Aufgabe auf die Jacobs. Denn in den hinteren Räumen des Hauses verbirgt sich noch mehr Inventar: Auch die Konditorei und die Bäckerei Jacobs sollen nach und nach geräumt werden. Dort stehen Backbleche, Brotmischmaschinen und Baumkuchenformen dicht an dicht gestapelt.

Vorne im Verkaufsraum schlendern viele Stammkunden umher, um sich eine besondere Erinnerung zu sichern. So zum Beispiel Ute Wichmann, die ein Kaffeeservice mit dem Emblem der Konditorei auf den Armen balanciert. Sie wollte unbedingt ein Souvenir haben, sagt sie, denn sie sei schon als Kind oft hierher gekommen. Außerdem könne sie hier auch ein Geschenk für ihre Tochter kaufen, die gerade nach Jena gezogen ist. „Ich wollte ihr was echt Bremisches schenken“, sagt sie. Auch Waltraud Koch hat sich schon am Vormittag ein besonderes Andenken ausgesucht: In ihrer Tüte hat sie zwei Eisbecher aus Silber, und auf ihrem Fahrradgepäckträger hat sie einen großen, silbernen Terrassentisch festgeschnallt. Das Fahrrad schiebt sie auf dem Heimweg aber lieber, damit es nicht zur Seite kippt.

Auch die silbernen Zuckerdosen mit Schriftzug stehen zum Verkauf. (Christina Kuhaupt)

Evelyn und Hans-Otto Platte waren seit 45 Jahren Kunden im Café Jacobs und sind ebenfalls auf der Suche nach Erinnerungsstücken. Was genau es sein sollte, hatten sie sich vorher noch nicht überlegt. Beim Verlassen des überfüllten Geschäfts halten sie einige Gläser und einen Kerzenleuchter in den Händen. Andere Kunden sind nicht für die Souvenirs gekommen, sondern um ein Schnäppchen zu ergattern. Und ein wenig aus Neugier. So wie Jörg Knells, der über den Whatsapp-Service des WESER-KURIER von dem Räumungsverkauf erfahren hatte. Aus der Neugier ist dann tatsächlich ein Kauf geworden: Er hat eine Schürze und zahlreiche Koch- und Backutensilien aus Edelstahl in seinem Fahrradkorb. Sonst wären solche Stücke einfach zu teuer, sagt er. Auch Monika Dirzus hofft, etwas Nützliches für einen guten Preis zu finden: Sie sucht nach Kuchenbesteck für eine Hochzeit und schaut sich das Silberservice des Café Jacobs genauer an.

Heiko Jacobs freut sich über dieses große Interesse. Er hofft, dass am Sonnabend und Sonntag noch mehr Menschen kommen. Damit sie dem neuen Betreiber auch den gewünschten Neustart ohne Hindernisse ermöglichen können.