Für Björn Tschöpe sind die Grünen kein bevorzugter Partner mehr.

Herr Tschöpe, wir sind in der Sommerpause, Zeit zur Besinnung. Haben Sie die Einbußen bei der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden verdaut?

Björn Tschöpe: Nicht so jedenfalls, dass ich das vergesse oder verdränge, bestimmt nicht. Das wäre ein unangemessener Umgang. Ich denke über mein Führungsverhalten nach, wo ich Fehler gemacht habe und etwas ändern muss. Ich weiß aber auch, dass die Umstände der Wahl viele andere in der Fraktion kritisch beschäftigen.

Ihnen wird nachgesagt, im Kontakt mit den Fraktionskollegen zuweilen arrogant zu sein und ruppig.

Arrogant? Ich weiß nicht. Sicherlich ist es aber so, dass ich im politischen Alltag mit Menschen eher die Ratio anspreche als das Gefühl. Und natürlich geht es bei Wahlen immer auch um Sympathie.

Es fällt auf, dass Sie in der Öffentlichkeit nur wenig in Erscheinung treten. Warum ist das so? Sie sind der Chef einer Regierungsfraktion.

Nach meinem Eindruck bin ich in der Stadt gut vernetzt und dabei auch und viel außerhalb der Partei unterwegs. Sie machen ja selber die Erfahrung, wenn Sie ein Interview mit mir machen wollen, sage ich umgehend zu. Das gilt auch für andere Menschen und Organisationen mit Gesprächsbedarf.

Trotzdem weiß man nur wenig von Ihnen. Der Strippenzieher im Hintergrund?

Also: Meine erste Aufgabe ist es, für die Koalition in der Bürgerschaft die Mehrheit zu sichern. Dafür müssen jedes Mal thematisch neue Kompromisse geschmiedet werden. Denn beide Fraktionen leben von ihrem Erfolg. Zu meiner Arbeit und der meiner Fraktion gehört selbstverständlich auch, die Regierung zu kontrollieren. Das alles kann man beobachten und beurteilen. Handwerk eben. Politisches Handwerk.

Politik transportiert sich über Personen, stärker mittlerweile als über Parteien. Sie stellen das in Ihrem Grundsatzpapier zur Halbzeit der rot-grünen Koalition selbst fest. Ein Mann für die Schlagzeilen sind Sie trotzdem nicht.

Muss ich das sein? Ich habe ein anderes Verständnis von Politik, es ist mehr an der Sache orientiert und daran, dass wir in der Fraktion ein Team sind. Ich kann und will mich nicht auf jedes Thema setzen, dafür gibt es die einzelnen Sprecher in der Fraktion. Ich halte auch nichts davon, mit etwas vorzupreschen, was in der Fraktion intern noch nicht besprochen wurde. So habe ich es zum Beispiel mit dem Streit über zusätzliche Polizeikosten bei Spielen von Werder Bremen gehalten. Die Entscheidung, die Kosten der Deutschen Fußball Liga in Rechnung zu stellen, haben wir in der Fraktion gemeinsam getroffen. Ich vertrete sie dann nach außen und übernehme die Verantwortung.

Gut, haken wir das ab. Von Tschöpe nur Handwerk.

Jeder Beruf definiert sich auch durch handwerkliches Können. Homestorys sind sicherlich meine Sache nicht, wenn Sie das meinen. Allüren habe ich keine.

Sie vergessen Ihre Anzüge.

Okay, die sind manchmal ausgefallen, da haben Sie Recht, die Auswahl ist mein Spezialgeschmack.

Noch einmal zu Ihrem Grundsatzpapier. Wer 70 Jahre regiert, kann die Verantwortung für den Zustand des Gemeinwesens nicht von sich weisen, heißt es darin. Gemünzt ist das auf die Bremer SPD. Hat Ihre Partei angesichts der sozialen Spaltung in der Stadt versagt?

Nein, versagt hat die SPD nicht, aber sie hat auch Fehler gemacht. Ungleiches kann man nicht gleich behandeln, das haben wir zu spät erkannt.

Was meinen Sie damit?

Dass wir gezielter fördern müssen. Weniger mit der Gießkanne, mehr mit dem Punktstrahl. Nehmen Sie Bildung und Erziehung: Eine Schule oder ein Kindergarten in einem benachteiligten Stadtteil braucht mehr Unterstützung als eine Schule in einem privilegierten Gebiet, um Kindern zumindest ähnliche Chancen zu ermöglichen.

Umverteilung?

Ja, denn es darf nicht sein, dass persönlicher Erfolg von Herkunft und sozialer Stellung abhängt. Die Sozialdemokratie hat es in der Vergangenheit versäumt, konsequent die Verteilungsfrage zu stellen und stärker in gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse einzugreifen. Umverteilung allerdings nur auf Basis dessen, was vorher erwirtschaftet wurde. Vorrang hat deshalb, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Das ist die Basis der sozialdemokratischen Politik, schreiben Sie in Ihrem Papier. Und dann kommt es: massive Flächenentwicklung nicht nur für Gewerbe, sondern auch für Wohnen, beschleunigter Bau der A 281, Priorität für Wirtschaftsverkehre. Na, gute Nacht, wie soll das mit den Grünen gehen, Ihrem Koalitionspartner?

Fest steht, dass ohne solche Flächen der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Wir können uns nicht auf den bisherigen Siedlungsraum beschränken, sondern müssen neuen erschließen. Für den Wohnungsbau gehören die Osterholzer Feldmark und Brokhuchting dazu, auch Teile von Kleingartengebieten, die nicht mehr genutzt werden. Für das Gewerbe sind das zum Beispiel der Neustädter Hafen und der Gewerbepark Hansalinie, beides Gebiete, die ausgebaut werden müssen.

Flächen sind das eine, aber warum dauert es so lange, wenn man eine hat? Beispiel Gartenstadt Werdersee – mehr als vier Jahre nach dem ersten Beschluss der Stadt soll Anfang kommenden Jahres endlich mit dem Bau begonnen werden. Auf einem Acker, einem freien Feld, das hätte doch viel schneller gehen müssen.

Stimmt, das ist so ein Beispiel. Wir müssen zu einer Kultur zurück, die Dinge nicht so lange in der Schwebe zu halten. Mit den Anwohnern reden, ja, aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr andauernd über das Ob, sondern über das Wie.

Zuletzt, Herr Tschöpe, und weil Sie zu den Grünen offenkundig nichts sagen wollen: Mit wem will die SPD künftig regieren, wenn sie die Möglichkeit dazu hat?

Zunächst halten wir bis zur Wahl in zwei Jahren selbstverständlich die Vereinbarungen mit unserem Koalitionspartner ein. Wichtig ist für mich, dass wirtschaftliche Prosperität als Basis für gute Arbeit, Wohnungsbau und Bildung Schwerpunkte der nächsten Regierung sind. Nach der Wahl muss man schauen, mit wem es inhaltlich und mathematisch am besten geht.

Mit der Linken?

Sie kommt als Gesprächspartner infrage, genauso wie die Grünen und die CDU.

Zur Person

Björn Tschöpe ist 49 Jahre alt und gebürtiger Bremer. Seit 14 Jahren sitzt der selbstständige Rechtsanwalt für die SPD in der Bürgerschaft. Vor acht Jahren wurde er das erste Mal zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Wiederwahl vor zweieinhalb Wochen bescherte ihm ein überraschend schlechtes Ergebnis. Elf von 29 Abgeordneten stimmten gegen ihn.