Ein Stück Welterbe gibt's am Sonntag im Rathaus. (Frank Thomas Koch)

Ein Stückchen vom Bremer Rathaus können Besucher am Sonntag mit nach Hause nehmen: Beim Welterbetag werden 2000 Kupferplatten, Teile des alten Daches, verkauft. Darüber hinaus kann der Regierungssitz, der seit 2004 mit dem Roland zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, zwischen 12 und 17 Uhr besichtigt werden.

1000 Kupferplatten in Postkartengröße und 1000 in quadratischer Form werden im Erdgeschoss des Rathauses für acht beziehungsweise zehn Euro verkauft. Die Bremer Touristik-Zentrale hat aus dem alten Kupferdach außerdem fünf mal fünf Zentimeter große Plättchen anfertigen lassen, auf denen die Rathausfassade und der Roland eingraviert sind. Eine weitere Bremensie bietet das Staatsarchiv an. Es konnte kürzlich die Bremen-Landkarte aus dem Jahr 1748 von Johann Daniel Heinbach ankaufen. Die handgezeichnete Karte ist am Sonntag zu sehen, überdies können Nachdrucke im Originalformat erworben werden.

Drei Führungen durch den Ratskeller – um 12, 14 und 16 Uhr – und ein Rückblick auf 70 Jahre Automobilgeschichte in Bremen, präsentiert vom Mercedes-Werk, runden das Programm ab. Denn der Welterbetag steht auch im Zeichen der Neugründung des Landes Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren. Grund genug für den Uni-Chor, um 15 Uhr unter Leitung von Susanne Gläß in der Oberen Halle Lieder von „Bremen so frei“ anzustimmen.