Das Kulturprojekt "Anderswo" hat seine Spielstätte eröffnet. Bis Anfang Oktober soll es dort Programm geben. (Christina Kuhaupt)

Die Behördengänge sind erledigt, dass Bauamt hat seine Zustimmung gegeben: Am Samstagabend hat das "Anderswo" auf einer brachliegenden Fläche in der Neustadt, nahe des Bremer Flughafens, eröffnet. Von Anfang Juli bis Anfang Oktober soll es dort nun Partys, Workshops, Ausstellungen und eine unkommerzielle Spielwiese für Kreative geben.

Doch fertig gestaltet ist die Fläche am Flughafen noch nicht, wie das Kollektiv auf Facebook verkündet hat: "Fertig ist hier nichts. Und das ist gut so." Denn nur auf diese Weise könne sich der Ort weiterentwickeln und jedem die Chance geben, sich auszuprobieren.

Mehr zum Thema „Außerhalb“ ist jetzt „Anderswo“ Kollektiv „Außerhalb“ löst sich auf, stellt sich neu auf und heißt nun „Anderswo“. Eine Fläche am ... mehr »

Damit führt ein Teil der Mitglieder des Vereins Kulturbeutel die Ideen des "Außerhalbs" fort. Das Zwischennutzungsprojekt hatte im vergangenen Sommer großen Zuspruch erhalten und laut den Vereinsmitgliedern am Ende des Sommers mehr als 15.000 Besucher. Am 1. Oktober 2016 war dann Schluss und eine Neuauflage eigentlich nicht geplant. Doch die jungen Leute waren begeistert von der Idee. Nun soll all das wiederholt werden. (wk)