Hochschulreformgesetz

Anwesenheitspflicht nur in Ausnahmefällen

Jürgen Theiner

Wer an Bremer Hochschulen studiert, soll künftig nur noch in wenigen Ausnahmefällen zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen verpflichtet werden können. So bestimmt es das Hochschulreformgesetz.