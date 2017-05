Blaues Störbild: Die Anzeigetafeln am Bremer Hauptbahnhof sind ebenfalls von dem Cyber-Angriff betroffen. (Christian Walter)

Die elektronischen Anzeigetafeln am Bremer Hauptbahnhof geben seit Tagen keine Auskünfte mehr. Die Rechner der Deutschen Bahn sind Opfer der weltweiten Cyber-Attacke durch die Schadsoftware „Wanna Cry“ geworden. In vielen Bahnhöfen waren in der Folge die Anzeigen in den Tafeln gestört, auch Fahrkartenautomaten funktionierten nicht mehr überall.

Bremen gehört – im Gegensatz zu Hamburg – zu den betroffenen Bahnhöfen. Und das wird wohl einige Zeit so bleiben: Das Problem werde noch mehrere Tage bestehen, die Fahrkarten-Automaten dagegen seien bis auf Einzelfälle wieder einsatzbereit, sagte ein Bahnsprecher. Weil die Anzeigetafeln über lokale Rechner gesteuert würden, so seine Erklärung, müssten diese einzeln vor Ort repariert werden.

Der globale Cyber-Angriff hatte am Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200 000 Organisationen und Personen getroffen. Das Programm der Hacker verschlüsselt alle Daten auf dem befallenen Rechner und verlangt Lösegeld für die Entschlüsselung. Bei der Attacke nutzte die Schadsoftware eine Sicherheitslücke in nicht aktualisierten Microsoft-Betriebssystemen. Laut Bundesregierung ist eine weitere Angriffswelle in Deutschland bislang ausgeblieben. Der Angriff sei im Wesentlichen gestoppt, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag.

Große Bremer Unternehmen nicht betroffen

Dass es dabei bleibt, glaubt Klaus Krutzke, der bei Team Neusta die Systemadministration leitet, nicht. „Wir vermuten, dass es eine nächste große Welle geben wird“, sagte er. Schließlich sei es vergleichsweise einfach, die jetzt gestoppte Version leicht zu verändern. Und Krutzke, der für den Bremer IT-Dienstleister mehr als 500 Rechner und Laptops betreut, meinte, dass es immer noch genug Unternehmen gibt, die ihre Computer nach dem jüngsten Angriff nicht auf den neuesten Stand brächten.

Auf den Anzeigen sind keine Informationen zu erhalten. (Christian Walter)

Mit Ausnahme der Bahn ist die Cyber-Attacke in der Hansestadt offenbar an vielen großen Unternehmen vorbeigegangen. Mercedes vermeldete für das Wochenende „keine besonderen Vorkommnisse“. Wie der Autobauer sein Werk vor solchen Angriffen schützt, darüber wollte eine Sprecherin keine Angaben machen. Auch an den norddeutschen Airbus-Standorten ist laut einer Unternehmenssprecherin „nichts passiert“, was mit der Schadsoftware in Zusammenhang gebracht werden könnte.

Der Bierbrauer Anheuser-Busch Inbev ist nach eigenen Angaben ebenfalls nicht zum Ziel der Hacker geworden. Die europaweite IT-Abteilung forderte die Mitarbeiter am Montag aber noch einmal auf, auf E-Mail-Anhänge von unbekannten Absendern zu achten, und verdächtige Computer sofort vom Netzwerk zu entfernen. Auch bei Mondelez sind die Angestellten laut einer Sprecherin noch einmal sensibilisiert worden. „Die jüngste Cyber-Attacke hat uns veranlasst, das Thema nochmals mit höchstmöglicher Priorität zu behandeln“, erklärte sie. Die Systeme des Nahrungsmittelkonzernes mit Verwaltungssitz in Bremen würden aber bereits regelmäßig aktualisiert, so die Sprecherin.

Ältere Betriebssysteme ebnen Hackern den Weg

Ein Sprecher des Energieversorgers SWB gab ebenfalls Entwarnung. „Bei uns laufen Sicherheits-Updates immer sofort durch, nachdem sie durch die IT geprüft und freigegeben wurden“, sagte er. Das sei zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, müsse aber immer dagegen aufgewogen werden, wie hoch das Maß an sensiblen Vorgängen ist, mit dem ein Unternehmen zu tun habe. „Und das ist bei uns sehr hoch.“

Kaufmännische Überlegungen sind nach Angaben von Rolf Drechsler, Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen, ein Grund, warum ältere Rechner am Netz sind. „Ein großes Rechnernetz ist mit immensen Kosten verbunden“, erläuterte er. Daher komme es vor, dass ältere Modelle mit älteren Betriebssystemen – wie offenbar bei der Bahn passiert – weiter verwendet würden.

Firmen setzen bei der IT-Sicherheit vor allem auf Passwortschutz, Firewalls und Virenscanner. Das hat eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom ergeben. Agnes Graf, Geschäftsführerin des auf Sicherheitssoftware spezialisierten IT-Dienstleisters Ampeg, kritisierte aber, dass kaum ein Unternehmen ausreichend gegen Hacker gewappnet sei. Sicherheitslücken könnten auch in mittleren und großen Firmen auftauchen. „Dort fehlt oft ein Überblick über den Sicherheitsstatus aller Rechner im Netzwerk“, sagte Graf. „In Unternehmen sollte mehr Aufmerksamkeit für IT-Sicherheit geschaffen werden.“