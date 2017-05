Dienstagvormittag: Die Anzeigen am Bremer Hauptbahnhof laufen wieder. (Thorsten Waterkamp)

Die elektronischen Anzeigetafeln am Bremer Hauptbahnhof laufen seit Dienstagvormittag wieder. Damit sind die Schäden durch den Cyber-Angriff mit der Schadsoftware "WannaCry" offenbar behoben.

Die Rechner der Deutschen Bahn sind Opfer der weltweiten Attacke geworden. In vielen Bahnhöfen waren in der Folge die Anzeigetafeln gestört, auch Fahrkartenautomaten funktionierten nicht mehr überall.

Bremen gehörte – im Gegensatz zu Hamburg – zu den betroffenen Bahnhöfen. Am Montag hieß es noch, die Reparatur werde einige Zeit benötigen. Weil die Anzeigetafeln über lokale Rechner gesteuert würden, müssten diese einzeln vor Ort repariert werden, erklärte ein Bahnsprecher.

Der globale Cyber-Angriff hatte am vergangenen Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200.000 Organisationen und Personen getroffen. Das Programm der Hacker verschlüsselt alle Daten auf dem befallenen Rechner und verlangt Lösegeld für die Entschlüsselung. Bei der Attacke nutzte die Schadsoftware eine Sicherheitslücke in nicht aktualisierten Microsoft-Betriebssystemen. Laut Bundesregierung ist eine weitere Angriffswelle in Deutschland bislang ausgeblieben. Der Angriff sei im Wesentlichen gestoppt, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag. (ech)