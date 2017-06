Jörg Baberowski bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum zum Thema Gewalt. (Christina Kuhaupt)

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Universität Bremen hat sich in einem Rechtsstreit mit dem Berliner Historiker Jörg Baberowski durchgesetzt. In zweiter Instanz zog der Professor seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück, den er wegen angeblich beleidigender Äußerungen des Asta gestellt hatte.

Anfang Februar hatte das Landgericht Köln die Studentenvertretung per einstweiliger Verfügung verpflichtet, diverse Textpassagen von ihrer Website zu löschen, die dort direkt wiedergegeben oder verlinkt waren. In den Texten war Baberowski unter anderem vorgeworfen worden, Gewalt zu verherrlichen und Ausschreitungen gegen Flüchtlinge gerechtfertigt zu haben.

Auch im Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht setzte sich Baberowski durch. Der Asta durfte nicht mehr behaupten, der Historiker und Publizist vertrete „rassistische“ oder „gewaltverherrlichende Thesen“.

"Relevanter Sieg für die freie Meinungsäußerung"

Anders sah den Sachverhalt nun das Oberlandesgericht Köln als Berufungsinstanz. Der Professor müsse zwar „vor Falschzitaten geschützt werden, nicht aber vor jeder scharfen Kritik“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Und selbst ob rechtswidrige Falschzitate durch den Asta vorlägen, sei zweifelhaft.

Der Allgemeine Studierendenausschuss sieht sich in seiner Position bestätigt. „Wir erachten dies als höchst relevanten Sieg für die freie Meinungsäußerung“, so der Asta in einer schriftlichen Erklärung. „Wir begrüßen weiterhin, dass die haltlose und dreiste Unterstellung der Falschzitation damit widerlegt ist.

Es ist erfreulich, bestätigt zu bekommen, dass sich die kritische Auseinandersetzung auch mit vermeintlichen universitären Autoritäten lohnt und sogar erwünscht ist.“