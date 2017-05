Noch vor zwei Wochen war offen, wie die Überstunden, die auch für Bremer Polizisten beim G 20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli anfallen werden, ausgeglichen werden sollen. Am Freitag erklärte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), die Mehrarbeit werde auf Antrag bezahlt. Rolf Oehmke, Personalratsvorsitzender der Bremer Polizei, zeigte sich zufrieden damit, betonte aber: „Am besten wäre es, wenn die Überstunden durch Freizeit abgegolten würden.“

Aktuell haben sich bei der Bremer Polizei etwa 320.000 Überstunden angehäuft, bestätigte Oehmke. Bei etwa 2500 Beamten bedeutet das 128 Stunden pro Kopf. Diese Rechnung vermittelt laut Oehmke aber kein realistisches Bild: „Wir haben einige Kollegen mit über 400 Überstunden und auch welche, die 800 Überstunden haben.“ Alles in allem habe die Mehrarbeit einen Umfang von 200 Vollzeitstellen für ein Jahr. „Das heißt, dass wir über 6 Millionen Euro als Kredit gewähren.“ Die gesetzliche Regelung sieht dagegen vor, dass Überstunden mit Freizeit auszugleichen sind – eine Vergütung ist nur eine Notlösung, die nur mit Zustimmung der Betroffenen möglich ist. Ein Freizeitausgleich gilt aber angesichts der dünnen Personaldecke derzeit als unmöglich. „Wir liegen derzeit mit etwa 110 Stellen unter der Zielzahl von 2600“, erklärt Oehmke. Dabei sei auch diese noch zu niedrig.

500.000 Euro für Überstunden

Wie viele Bremer Kollegen beim G 20-Gipfel am 7. und 8. Juli im Einsatz sein werden, dazu wollten sich weder die Polizei noch Mäurer konkret äußern. „Wie viele Kräfte benötigt wurden, geben wir nach dem Gipfel bekannt“, sagte der Innensenator. Zumal es sein könnte, dass bei einem friedlichen Verlauf des Gipfeltreffens ein Teil der Unterstützungskräfte vorzeitig abgezogen werden könne.

Nach den derzeitigen Berechnungen geht es laut Oehmke um eine Summe von etwa 500.000 Euro, die für sämtliche Überstunden anfallen könnten. „Es ist aber nicht klar, ob alle Kollegen eine Auszahlung wollen.“ Bei vergleichbaren Einsätzen habe nur etwa die Hälfte der betroffenen Beamten davon Gebrauch gemacht. Und ein Teil der Überstunden, ergänzte Mäurer, könne abgebummelt werden.

Bei dem Gipfeltreffen in Hamburg wird vor allen Dingen die Bremer Bereitschaftspolizei im Einsatz sein. Allerdings haben die Kollegen aus Hamburg nach Angaben der Innenbehörde auch Spezialeinheiten – also das MEK und SEK – sowie Ermittler der Kripo und Kollegen der Verkehrs- und Wasserschutzpolizei angefordert. Das bedeutet, dass auch die Polizisten, die in Bremen bleiben, Mehrarbeit leisten müssen. „Wir haben an dem Wochenende in Bremen die Breminale“, sagte Oehmke. Und dort sollen sich Vorfälle wie im vergangenen Jahr, als mehrere Frauen von Festival-Besuchern sexuell belästigt und begrapscht worden waren, nicht wiederholen. Deshalb werden die Acht-Stunden-Schichten an den Tagen des G 20-Gipfels für sämtliche diensthabenden Beamten auf zwölf Stunden ausgedehnt, teilt die Innenbehörde mit.

Mit dem jetzt erzielten Ergebnis könne er leben, sagte Oehmke. Natürlich sei kein Kollege davon begeistert, Überstunden zu machen oder zwölf Stunden am Stück arbeiten zu müssen. „Aber das ist nun mal notwendig.“ Im Verbund der norddeutschen Bundesländer helfe sich die Polizei ständig gegenseitig aus: „Wir kriegen für jedes Bundesligaspiel Unterstützung.“ Deshalb sei es selbstverständlich, dass nun die Bremer ihren Hamburger Kollegen zur Seite stehen.

Er hätte sich jedoch gewünscht, dass diese Einigung früher erzielt worden wäre. Hintergrund: In der jüngsten Bürgerschaftssitzung vor zwei Wochen war die hohe Zahl der Überstunden bei der Bremer Polizei Thema. Dabei wurde Innensenator Mäurer scharf von der Opposition kritisiert. Offenbar, schätzt Oehmke, habe das den nötigen politischen Druck entfaltet, sodass die entsprechenden Finanzen nun bereitgestellt würden.

Mäurer bestreitet das: „Ich warte nicht ab, bis die Opposition ein Problem aufgreift.“ Nachdem nun eine Lösung für den G 20-Gipfel gefunden sei, strebe er eine „grundsätzliche Lösung“ für den Überstunden-Ausgleich an. „Wir wollen noch vor der Sommerpause dazu einen Vorschlag machen.“ Für die bereits aufgelaufene Mehrarbeit sei eine gesonderte Regelung nötig. „Und dann wollen wir einen Neustart.“ Dazu gehöre eine bessere und transparentere Erfassung der Überstunden sowie ein „klares Regelwerk“ für deren Ausgleich. „Dafür muss eine finanzielle Regelung gefunden werden.“ Außerdem müsse die Zielzahl von 2600 Beamten so schnell wie möglich tatsächlich erreicht werden.

Jürn Schulze, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bremen, mahnte ebenfalls eine grundsätzliche Regelung dazu an, wie der bisher aufgelaufene Berg an Überstunden bei der Bremer Polizei abgetragen werden soll. Die jetzige Situation, nach der ein Freizeitausgleich kaum möglich sei, könne keine Dauerlösung sein.