Zerrin Dalhoff (links) und Heidemarie Rose informieren über das Qualifizierungsprogramm für angehende Erzieher. (Christina Kuhaupt)

Ein türkischer Junge malt im Unterricht eine deutsche Flagge auf das Haus, das er gezeichnet hat. Seine Lehrerin ist irritiert. Warum hat er keine türkische Fahne gemalt? Schließlich kommen seine Eltern dorther. Es ist nur ein Beispiel, das Zerrin Dalhoff, Referentin für transkulturelle Angelegenheiten im Sozialressort, beschreibt.

Unbewusst und bewusst würden gerade Pädagogen Kinder immer wieder in eine kulturelle Rolle drängen, obwohl es vielleicht gar nicht das ist, was das Kind gerade will. Für Kinder und Enkelkinder von Menschen mit einer Migrationsgeschichte sei es deshalb oft schwer, sich zugehörig zu fühlen, weil sie von beiden Seiten zurückgeführt werden auf das, was sie zu sein haben.

Aus diesem Grund fördern die Bildungs- und die Sozialbehörde seit geraumer Zeit ein Qualifizierungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher, das den Blick für solche Beispiele schärfen soll und den Dialog mit Eltern in den Fokus nimmt. Zerrin Dalhoff hat das Programm „Fit 10“ nach einem transkulturellen Ansatz entwickelt.

„Wir brauchen eine Gesellschaftsbeschreibung, die der Realität entspricht. Man kann nicht mehr klar einordnen, was typisch türkisch, russisch oder deutsch ist“, sagt sie. Seit Februar nehmen 35 Menschen an dem Programm teil. Dafür müssen sie 250 Euro an Materialkosten aufbringen. Das Besondere dabei: Die angehenden Erzieher machen die Ausbildung neben ihrer Arbeit in Teilzeit.

„Fit 10“ richtet sich sowohl an bereits ausgebildete Erzieher, die die Maßnahme als Fortbildung nutzen, als auch an diejenigen, die sich dadurch auf die staatliche Prüfung für den Beruf vorbereiten wollen. Es ist der zweite Jahrgang dieser Art. „Dieses Mal sind nur Teilnehmer dabei, die im Anschluss die Externenprüfung ablegen wollen“, sagt Dalhoff. Einige haben Migrationshintergrund, was aber keine Voraussetzung für die Bewerbung sei.

An dem Qualifizierungsprogramm nehmen Menschen teil, deren Bildungs-und Beschäftigungsbiografien nicht unterschiedlicher sein könnten. Alle von ihnen haben bereits erste Erfahrungen im pädagogischen Bereich gesammelt. „Ihnen fehlt jedoch häufig die formale Qualifikation, oder der Abschluss in ihren Heimatländern wird in Deutschland nicht anerkannt“, erläutert Heidemarie Rose, Abteilungsleiterin für Jugend und Familie bei der Sozialsenatorin.

Das Programm sei besonders wichtig, um Fachkräfte zu gewinnen. Wegen zunehmender Anmeldungen und größerer Kita-Gruppen werde der Fachkräftemangel in den kommenden Jahren noch zunehmen. „Deshalb muss man sich um Nachwuchs kümmern. Sonst wird man vermehrt auf Minderqualifizierte zurückgreifen müssen“, sagt Rose.

Für das Qualifizierungsprogramm müssen die Teilnehmer bis zum Sommer 2018 etwa 400 Stunden Theorie absolvieren. Die verschiedenen Module bringen sie sich dabei größtenteils selbst bei. Mit Unterstützung von Experten leiten sie die Module zu Themen wie Diskriminierung oder den verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes bis zum zehnten Lebensjahr und gestalten den Unterricht mit eigenen Präsentationen.

Im Anschluss an das Programm haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich direkt zur staatlichen Erzieherprüfung anzumelden oder weitere Qualifizierungskurse an der Fachschule für Sozialpädagogik zu belegen, die ein Kooperationspartner ist. Bis dahin müssen sie 516 Praxisstunden in einer pädagogischen Einrichtung vorweisen.