Der Tag war mit Sorgfalt gewählt für diese Nachricht: Am Welthebammentag haben die letzten drei Beleghebammen in Bremen angekündigt, dass sie ihre Tätigkeit ab Juli einstellen. Für Schwangere heißt das: Sie können nicht mit der Hebamme, die sie vor der Geburt betreut hat, in der Klinik entbinden. Dort werden sie von Hebammen, die bei den Krankenhäusern angestellt sind, begleitet und die – je nach Personalausstattung und Auslastung in den Kliniken – unter der Geburt wechseln können. Verbände befürchten, dass sich die Versorgung der Schwangeren verschlechtert und die Kaiserschnittrate steigt.

Missverhältnis zwischen Verdienst und Tätigkeit

Nicht nur in Bremen geben die freiberuflichen Hebammen auf, vor allem in ländlichen Regionen ist die Entwicklung dramatisch. „Unsere Entscheidung ist dem Missverhältnis zwischen unserem geringen Verdienst für die sehr verantwortungsvolle Tätigkeit der Geburtsbegleitung und der zum 1. Juli 2017 erneut erhöhten Haftpflichtpauschale von über 7400 Euro jährlich geschuldet“, schreibt Isabelle Zimmer von der Bremer Hebammengemeinschaft in Findorff auf ihrer Internetseite.

1991 war sie eine der ersten Beleghebammen in Bremen, jetzt macht sie mit ihren beiden Kolleginnen sozusagen das Licht aus. Die Haftpflichtzuschläge steigen von Jahr zu Jahr: Waren es 2007 noch 1587 Euro pro Jahr, sind sie 2016 bereits auf 6843 Euro gestiegen. Ab Juli müssen freiberufliche Hebammen, die neben Vorsorge und Wochenbettbetreuung auch Geburtshilfe leisten – etwa als Beleghebammen in der Klinik, im Geburtshaus oder bei Hausgeburten – 7638 Euro im Jahr zahlen.

„Man kann sich die Tätigkeit in der Geburtshilfe schlicht nicht mehr leisten“, sagt Isabelle Zimmer. „Die Versicherung ist zu teuer, die Vergütung zu gering.“ Der Satz für eine Beleggeburt liege bei 273 Euro. Rufbereitschaft, lange Einsätze und Wochenendarbeit würden nicht entsprechend honoriert. „So verabschieden sich viele Hebammen aus der freiberuflichen Geburtshilfe, und es finden sich keine Nachfolgerinnen mehr. Auch das ist ein Grund, warum wir uns aus der Geburtshilfe zurückziehen.“

Verschlechterung der Versorgung befürchtet

Der Deutsche Hebammenverband (DHV) fordert seit Jahren einen bundesweiten Haftpflichtfonds für Hebammen. Für den Verband geht es nicht nur um die Rettung eines Berufsstandes: Er befürchtet, die Versorgung von Schwangeren werde sich drastisch verschlechtern. Auch in den Kliniken gebe es zunehmend Engpässe, weil der Beruf immer unattraktiver werde und es immer weniger Bewerberinnen gebe. Damit sei die Betreuung durch ausschließlich eine Hebamme bei der Geburt gefährdet.

Auch in Bremen gibt es mehr Geburten, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage von SPD und Grünen im vergangenen Jahr hervorgeht. 2015 haben demnach rund 9000 Frauen Kinder in den geburtshilflichen Kliniken zur Welt gebracht. Seit 2011 gebe es einen Anstieg, allein von 2013 auf 2014 um 8,5 Prozent. Bis zum Jahr 2018 sei mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. In der Senatsantwort steht auch, dass alle Geburtskliniken aufgrund der schlechten Bewerberlage für die Zukunft Besetzungsengpässe befürchten.

Nathalie Wessels hat Sorge, dass diese Gemengelage das Ziel in Bremen, die Kaiserschnittrate zu senken, gefährdet: Derzeit kommt etwa jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. „Ein wichtiges Instrument, diese Rate zu senken, ist eine Eins-zu-eins-Betreuung der Schwangeren durch Hebammen“, sagt die Landeskoordinatorin der bundesweiten Elterninitiative „Mother Hood“. Ende 2016 hat sie eine Petition eingebracht, mit der sie den Senat auffordern will, die natürliche Geburt in Bremen zu stärken.

Dies sind auch die Forderungen des Bremer „Bündnis für natürliche Geburt“, das vom Senat unterstützt wird. Über 2000 Mitzeichner hat die Petition. Solange es keine bundesweite Lösung gibt, schlägt Wessels ein Unterstützungsmodell vor, wie es sie bereits in anderen Kommunen mit Zuschüssen für die Haftpflichtprämie gibt.

Das Thema Haftpflicht werde von Bund und Ländern seit Längerem bewegt, sagt Christina Selzer, Sprecherin von Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Über eine Erhöhung der Vergütung werde gerade mit den Krankenkassen verhandelt. Die Behörde gehe aber nicht davon aus, dass das Aus der Beleghebammen in Bremen zu einer Versorgungslücke führe: „Die Zahl der ­Beleghebammen ist eher ­gering. Trotzdem ist es natürlich für die Frauen, die gerne mit ‚ihrer‘ Hebamme in die Klinik gehen würden, keine schöne Ent­wicklung“, ergänzt die Sprecherin. Die Behörde habe dennoch eine Hebammenbefragung in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, wo es künftig Engpässe geben könnte.