Die Minibusse kamen bei den Touristen gut an. Fahrer Aminu Mohammed sorgte auf seiner Tour für viel Unterhaltung. (Karsten Klama)

Man hört nicht gerade oft, dass Bremen der Zeit voraus ist. „In diesem Fall ist es aber so“, sagt Peter Siemering, Chef der Bremer Touristik-Zentrale. Und deshalb müssen Touristen schon seit Beginn des Monats auf die drei beliebten Minibusse mit dem Namen „Emma“ verzichten.

Sechs Jahre lang sind die Elektro-Busse in der Bremer Innenstadt unterwegs gewesen, um Touristen an den beliebtesten Sehenswürdigkeiten vorbeizufahren – und das völlig ohne Abgase. Doch nun kommt die BSAG, die die Busse betreibt, nicht mehr an Ersatzteile, weil es in Deutschland und Europa keine passende Reserve gibt.

Schon vor Wochen habe der TÜV keine weitere Erlaubnisse für die Fahrzeuge ausgestellt, berichtet Siemering. Der Verschleiß verschiedener Bauteile sei einfach zu groß gewesen. Die Busse hatte der Tourismus-Experte vor einigen Jahren auf einer Messe in Shanghai entdeckt.

Mehrere Angebote aus Deutschland und Europa

Dort haben sie Besucher der Weltausstellung von einem Ort zum anderen gebracht. Die Idee, Touristen ohne Abgase auch über den Marktplatz fahren zu können, kam in Bremen so gut an, dass die BSAG für etwa 24 000 Euro das Stück drei Fahrzeuge anschaffte und sie für den deutschen Standard anpassen ließ.

Bisher habe man Ersatzteile über einen Importeur in Rostock bezogen. „Doch den gibt es nicht mehr und beim chinesischen Werk können wir nicht nachbestellen“, sagt Siemering. Auch die BSAG bestätigt, dass sie in Deutschland niemand gefunden habe, der Ersatzteile oder ähnliche neue Elektro-Busse vertreiben würde.

In die Busse, die abends wieder aufgeladen wurden, passten um die acht Fahrgäste. Bei Besuchern kam die umweltschonende Rundfahrt gut an. In der Spitze nutzten nach Angaben der Touristik-Zentrale etwa 15 000 Fahrgäste pro Jahr das Angebot. Deshalb sind Peter Siemering und seine Kollegen schon seit Wochen damit beschäftigt, Ersatz zu finden. „Uns liegen mehrere Angebote aus Deutschland und Europa vor“, sagt der Tourismus-Chef.

BSAG zieht sich zurück

Die BSAG wolle sich allerdings in Zukunft aus dem Geschäft zurückziehen. Deshalb sucht Siemering nicht nur die passenden Fahrzeuge, sondern auch einen privaten Anbieter, der sich für die Elektrofahrzeuge begeistern kann und eine entsprechende Erlaubnis für den Innenstadtbereich erhält.

Wenn möglich, sollen die Busse künftig mehr Menschen transportieren können, als ihre Vorgänger. „Eine Größenordnung von 20 Fahrgästen wäre ideal“, so Siemering.

Die neuen Elektro-Busse sollen noch in diesem Sommer ihren Betrieb aufnehmen. Die Touristik-Zentrale will in den kommenden Wochen die entsprechenden Verträge abschließen.