Oliver von Raven nutzt seinen Roller, um Autofahrer an der Einfahrt zu hindern. Dafür hat er nun eine Anzeige bekommen. (Frank Thomas Koch)

Freitagmittag in der Knochenhauerstraße. Eigentlich sollten die Einkäufer um diese Zeit durch den vorderen Straßenabschnitt flanieren und die Sonne genießen. Doch das Bild ist ein anderes. Ladenbesitzer Oliver von Raven stellt seinen roten Motorradroller im Eingang der neuen Fußgängerzone ab, um Autofahrer an der Durchfahrt zu hindern, wie er sagt. Wenig später will eine 61-jährige Autofahrerin trotzdem passieren. Von Raven (55) nimmt daraufhin seinen Roller und spaziert damit gemütlich durch die 150 Meter lange Fußgängerzone, damit die Fahrerin nicht weiterkommt.

Da gerät die Situation außer Kontrolle. Die 61-Jährige will dennoch überholen und streift ihn dabei. Von Raven ruft die Polizei, bekommt für sein Verhalten jedoch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Frau wiederum muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen, weil sie ein Durchfahrtsverbot missachtet hat. So bestätigt die Polizei den Vorfall im Nachhinein.

Die Episode zeigt, dass in der neuen Fußgängerzone noch lange nicht die Ruhe herrscht, die die Stadt in der einjährigen Testphase eigentlich mit dem Aufstellen der Verbotsschilder erreichen wollte. Seit dem 15. Mai ist der Bereich der Knochenhauerstraße zwischen der Carl-Ronning-Straße und der Kleinen Hundestraße ein Jahr lang für Autofahrer gesperrt. Zwischen 20 und 11 Uhr dürfen dort Lieferfahrzeuge verkehren. Radfahrer sind von dem Verbot ausgenommen.

Regina Timphus von der Konditorei Stecker hat ihren Aufsteller wieder von der Straße geholt. (Frank Thomas Koch)

Keine Veränderung

So zeigt es das Schild am Eingang der Straße, doch viele scheinen darauf gar nicht zu achten. Im Minutentakt preschen Autos durch den Straßenabschnitt, zum Teil mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Anlieger sind darüber sichtlich frustriert. Jahrelang haben sie sich dafür eingesetzt, dass dieser Abschnitt der Straße für Autofahrer gesperrt wird.

„Seit dem Aufstellen der Schilder hat sich praktisch nichts verändert“, sagt Regina Timphus von der Konditorei Stecker. Die Autofahrer hätten bereits Blumenkübel und Aufsteller umgefahren, die Timphus direkt an das Geschäft gestellt hat. „Dass hier trotzdem Vollgas gegeben wird, ärgert uns als Anlieger, weil wir uns mehr Ruhe für unsere Gäste gewünscht hätten“, sagt sie.

Julius Bär von Biggie B stören die aggressiven Autofahrer. (Frank Thomas Koch)

"Viele Autofahrer reagieren aggressiv"

So sehen es auch die Angestellten des Burgerladens Biggi B. „Viele der Autofahrer reagieren auch noch aggressiv, wenn man sie darauf hinweist, dass sie hier nicht mehr fahren dürfen“, sagt Store-Manager Julius Bär. Das fällt auch bei der Recherche zu diesem Artikel auf.

So wird ein Mitarbeiter des WESER-KURIER von einem wütenden Fahrer bedroht, der nicht verstehen will, dass er nicht durch den Straßenabschnitt darf. „Es kommt schon mal vor, dass man angehupt wird, wenn man normal auf der Straße läuft“, sagt Saskia Coenraats, die in einem Büro in der Knochenhauerstraße arbeitet. Eine gewisse Gefahr für die Radfahrer und Fußgänger schwinge deshalb immer mit.

Das mussten auch einige Kunden des Geschäfts Go-Bäng erleben, die in dieser Woche ein Picknick in der Knochenhauerstraße veranstalteten. Auch sie seien nach kurzer Zeit von Autofahrern verdrängt worden, berichtet Geschäftsführer Oliver von Raven.

Conrad Stindt vom Herrenausstatter William glaubt, dass nur ein Poller die Autofahrer abhält. (Frank Thomas Koch)

"Diese Lösung ist keine Lösung"

Dass er von der Polizei eine Anzeige bekommen hat, weil er seinen Roller in die Einfahrt der Straße stellte und ihn dann gemächlich durch die Fußgängerzone schob, findet er ungerecht. Er wolle einfach nicht hinnehmen, dass die neue Zone so ignoriert werde und deshalb auch weiterhin die Fahrer darauf hinweisen.

Etwas abgeklärter sieht es Conrad Stindt vom Traditions-Herrenausstatter William. „Diese Lösung ist keine Lösung. Es ist nur chaotisch“, kommentiert Stindt die Schilder der Behörde. Man hätte direkt einen Poller aufstellen sollen, alles andere sei keine Option, um Autofahrer von der Straße fernzuhalten. „Die Fahrer sind daran gewöhnt, dass sie hier lang dürfen. Ein einfaches Schild wird sie nicht abhalten“, sagt er.

Auch die Baubehörde hat erkannt, dass ein Schild allein nicht ausreichen wird. Bis zum Straßenkünster-Festival La Strada, bei dem auch die Umwandlung eines Teils der Knochenhauerstraße noch einmal zelebriert werden soll, will die Behörde ein Piktrogramm auf den Straßenbelag auftragen.

Es soll auf die neue Fußgängerzone hinweisen. Viele Anlieger glauben nicht daran, dass diese Maßnahme den gewünschten Effekt bringen wird. „Auch ein Bild auf der Straße hält keine Autofahrer fern“, ist Stindt überzeugt.

Einfahrt soll begrünt werden

Sollte auch diese Maßnahme keinen Erfolg erzielen, werde sich die Baubehörde noch einmal an das Innenressort wenden, um eine Verkehrsüberwachung des Bereichs zu fordern – im Notfall sollten auch Bußgelder verhängt werden, kündigte Sprecher Jens Tittmann in der vergangenen Woche an. Eigentlich hatten sich die Ladenbesitzer für mobile Blumenkübel ausgesprochen, die den Weg zur Straße versperren. Doch von dieser Idee sei man mittlerweile abgerückt. Nun soll die Einfahrt rechts und links begrünt werden, um den Eingang wenigstens optisch zu verengen.

Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative, kann den Frust der Anlieger nachvollziehen, sagt aber auch, dass man dem Projekt mehr Zeit geben müsse: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es wird noch Monate dauern, bis alle Fahrer den Abschnitt als Fußgängerzone anerkennen“, glaubt er.