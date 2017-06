Bunte Akzente trotz trübem Wetter: Die Organisatoren hatten auf Marken- und Baujahrvielfalt gesetzt. (Frank Thomas Koch)

Der Regen prasselt auf die glänzenden Hauben, unter denen die Fahrer die Motoren immer wieder mit einem Pedaltritt aufheulen lassen. Auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen stehen knapp 170 Fahrzeuge dicht an dicht, ein leichter Benzingeruch hängt in der Luft. Die Fahrer suchen entweder in ihren Wagen oder unter großen Regenschirmen Schutz und warten auf den Startschuss. Vom Wetter wollen sich die Teilnehmer der 20. Auflage der Bremen Oldtimer Classics nicht die Laune ­verderben lassen. Die Autorallye, die die Fahrer am Sonnabend durch das Bremer Umland führte, ist eine echte Traditionsveranstaltung.

Schon eine Stunde vor der geplanten Abfahrt um 9.45 Uhr schlendern viele Menschen über den Marktplatz und begutachten die Modelle, mit denen die Fahrer die Reise antreten, die am späten Nachmittag wieder nach Bremen führt und mit einer Siegerehrung endet. Für Oldtimerliebhaber ein echtes Erlebnis: 41 Marken aus elf Jahrzehnten sind hier vertreten, alle von ihren Besitzern auf Hochglanz poliert – auch wenn das Regenwetter immer wieder zum Nachbessern auffordert. So muss auch Klaus von Deylen immer wieder die Windschutzscheibe seines Ford Model T mit einem Tuch trocknen. Sein Auto ist mit dem Baujahr 1917 das älteste in der Rallye.

Mit großen, bunten Hüten trotzen einige Zuschauerinnen glamourös dem trüben Regenwetter. (Frank Thomas Koch)

Mit Schirmen und Heißgetränken in der Hand fachsimpeln die Autokenner über die unterschiedlichen Modelle, bewundern Besonderheiten und tauschen sich über den Streckenverlauf aus. Der wird nämlich traditionell immer erst am Morgen der Oldtimer-Rallye bekannt gegeben. Damit soll verhindert werden, dass einige Fahrer schon einmal die Strecke austesten, sagt Rüdiger Hoffmann.

Seit 13 Jahren ist er einer der Mitorganisatoren der Rallye – und fährt natürlich auch selber mit. Die meisten Fahrer kommen aus Bremen oder dem Nordwesten Deutschlands, sagt Hoffmann, aber einige wenige haben sogar den langen Weg aus Süddeutschland auf sich genommen, um hier dabei zu sein. Unterwegs warten Zeitaufgaben auf sie, zum Beispiel in der Steilkurve des Mercedes-Testgeländes. Wer sich hier gut schlägt, hat gute Chancen, abends zu gewinnen.

Wer mit auf die Strecke gehen darf, darüber entscheiden die Veranstalter. „Wir möchten ein möglichst buntes Bild der Marken und Jahrgänge“, sagt Hoffmann. Gemessen an der Reaktion der Zuschauer dürfte das gelungen sein. Als beim Start alle 20 Sekunden ein neuer Wagen losfährt, gibt es viel Applaus. Besonders für die Fahrer, die beim Regenwetter ohne Verdeck fahren.