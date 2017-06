Polizei Bremen sucht nach Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Autos brennen in der Innenstadt

In der Nacht zu Mittwoch haben in der Salvador-Allende-Straße in Bremen zwei Autos gebrannt. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.