Ein etwa 35 Jahre alter Mann hat am Donnerstag eine Sparkassenfiliale an der Hemelinger Heerstraße überfallen. Im Anschluss konnte er in Richtung Sandhofstraße flüchten. Am frühen Mittag hatte der Mann laut Polizei die Bank betreten und eine Kundin sowie eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Er verlangte nach Geld und flüchte mit seiner Beute. Der Räuber war 1,85 bis 1,90 Meter groß, trug eine blaue Jacke und hellblaue Jeans dazu schwarze Schuhe mit braunen Streifen. Hinweise an die Kriminalpolizei unter 0421 / 362 38 88.