Der Architekten-Entwurf für das Ohlenhof-Carrée in Gröpelingen. (Philip Nitzsche)

In Gröpelingen sind die Weichen für ein ortsbildprägendes Bauvorhaben gestellt. Im Einmündungsbereich Gröpelinger Heerstraße / Beim Ohlenhof entsteht in den nächsten zwölf Monaten ein vierstöckiges Gewerbeobjekt mit einer Nutzfläche von rund 4000 Quadratmetern. Die Vorbereitungen für das „Ohlenhof-Carrée“ sind angelaufen, der Abriss des früheren Textilkaufhauses C.A. Klein beginnt in diesen Tagen.

Generalplaner Philip Nitzsche (Rhein-Group) hat um das Projekt lange kämpfen müssen. Den Bauantrag für das Vier-Millionen-Euro-Vorhaben reichte er im April 2016 ein, es folgten unzählige Abstimmungsgespräche mit der Behörde. Inklusive der Bauvoranfrage sind für diesen formalen Vorlauf bereits Kosten von fast 50 000 Euro angefallen. Seit wenigen Tagen liegt nun die Baugenehmigung vor, was Nitzsches Laune merklich aufgehellt hat. „Ich bin heilfroh, dass wir endlich loslegen können“, sagt der Schwachhauser Immobilienunternehmer.

Hauptmieter stehen fest

Inzwischen stehen die Namen der wichtigsten Mieter fest. Das erste und zweite Obergeschoss wird die Fitness-Kette „Clever fit“ belegen, ins Erdgeschoss zieht die Schnellrestaurantkette „Burger King“ ein. Auf dieser Ebene sollen auch eine Shisha-Bar und ein Eiscafé eröffnen. Eine Kombination, die vielleicht ein wenig die Gröpelingen-Klischees bedient, aber kommerziell offenbar aufgeht. „Publikumsnah“ nennt Nitzsche das Angebot. Die Nutzerliste für das dritte Ober- sowie das Staffelgeschoss ist noch nicht ganz komplett, doch zeichnet sich der Umzug einer Arztpraxis innerhalb des Stadtteils ab. Außerdem ist ein kleinerer Anteil von Wohnungen vorgesehen.

Die Idee, im dritten und vierten Stock ein Hostel mit 40 bis 50 Zimmern zu betreiben, ist dagegen offenbar vom Tisch. Sie hätte nochmalige Änderungen an der Baugenehmigung erfordert. Die Parkplätze für das „Ohlenhof-Carrée“ sollen auf einem Grundstück in der Straße „Beim Ohlenhof“ geschaffen werden. Dort existiert derzeit eine Garagenanlage mit 33 Stellplätzen. Diese Kapazität soll annähernd verdoppelt werden. Auf diesem Grundstück entsteht ebenfalls in Nitzsches Regie eine Seniorenwohnanlage mit Service-Appartements.

Die jetzt anstehende Neugestaltung des städtebaulich exponierten Einmündungsbereichs von Gröpelinger Heerstraße und Ohlenhof fügt sich ein in eine Reihe von Einzelhandels- und Dienstleistungsprojekten, die in den vergangenen zehn Jahren im Bremer Westen realisiert wurden und sich als wirtschaftlich tragfähig erwiesen haben – trotz schlechter Sozialdaten für das Quartier. Die Waterfront funktioniert, ebenso das Sander-Center, die Oslebscity, das Lindenhof-Center und das Quartierzentrum Gröpelingen mit dem Rewe-Markt und weiteren Geschäften.

Altbürgermeister als Namensgeber

Unterdessen ist geklärt, dass der rund 300 Quadratmeter große Platz vor dem künftigen „Ohlenhof-Carrée“ tatsächlich den Namen des aus Gröpelingen stammenden, früheren Bürgermeisters Hans Koschnick tragen wird. Über dieses Thema hatte es im Frühsommer 2016 einen nur mühsam eingedämmten Streit zwischen Beiratspolitikern und Rathaus gegeben. Wenige Wochen nach dem Tod des Altbürgermeisters war das Stadtteilparlament mit der Idee vorgeprescht, den geplanten Quartiersplatz nach dem „Gröpelinger Jung“ Koschnick zu benennen. Im Rathaus hatte man zwar keine prinzipiellen Einwände gegen eine Ehrung Koschnicks im Stadtteil. Der unabgestimmte Vorstoß wurde allerdings als nicht hilfreich empfunden. Auch die Frage der Angemessenheit wurde aufgeworfen: Hans Koschnick als Namenspatron für eine kleine Pflasterfläche vor einem Gewerbeobjekt? Die Begeisterung in der Senatskanzlei hielt sich in Grenzen.

Diese Bedenken sind aber schon im Frühjahr ausgeräumt worden. Nach Darstellung der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Beirat, Barbara Wulff, hat sich Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) mit Koschnicks Ehefrau Christine und deren Sohn darauf verständigt, den sogenannten Ohlenhofplatz nach dem Bremer Altbürgermeister zu benennen – allerdings erst, wenn das neue Gebäude steht und der Platz ansprechend hergerichtet ist. „Aller Voraussicht nach wird dies im Jahr 2018 der Fall sein“, schätzt Barbara Wulff.