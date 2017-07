Die Beatsteaks beim diesjährigen Rock-am-Ring-Festival. (imago)

Am 22. August spielt die Band um Sänger Arnim Teutoburg-Weiß ein Konzert im Tower. Die frohe Botschaft verkündete die Band am Donnerstag auf ihrer Facebookseite. Zuletzt spielte die Band in Bremen Konzerte im Pier 2 oder in der Halle 7. Die gute Nachricht dürfte also für viele Fans einen bitteren Nachgeschmack haben. In den Tower passen bis zu 400 Zuschauer, viele Fans werden bei der Ticketvergabe sicher leer ausgehen.

Tickets gibt es ab dem 19. Juli auf www.beatstuff.de. (haf)