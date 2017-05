Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einstellungsangebot geplant Behörde will 83 Leiharbeiter übernehmen

Sara Sundermann

Bremen. Immer mehr Lehrkräfte an Bremer Schulen sind als Leiharbeitskräfte bei dem Verein Stadtteilschule beschäftigt. Die Zukunftsperspektive dieser Beschäftigten war bislang unklar. Einen Teil der Stadtteilschul-Mitarbeiter will die Behörde nun übernehmen. 83 Mitarbeiter der Stadtteilschule, die einen unbefristeten Vertrag haben, sollen ein Einstellungsangebot von der Behörde bekommen. Das geht aus einem Bericht der Behörde hervor, der an diesem Mittwoch Thema in der Bildungsdeputation war.