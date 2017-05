Martin Kiefert. (Foto: Roland Scheitz)

Kiefert ist Kult für alle, die Bratwurst mögen. Und das schon seit 86 Jahren. Die meiste Zeit davon hat Martin Kiefert geprägt. Er ist 95 Jahre alt geworden.

Gründer der Würstchen-Dynastie war Otto Kiefert. Er hat im April 1931 in der Nähe des Bremer Bahnhofs einen Verkaufsstand eröffnet. Dort, wo früher das Schwimmbad stand und heute zwei große Neubauten entstehen. Ein Jahr später kam der Stand am Brill hinzu und 1937 der Verkaufsraum im alten Küsterhaus der Liebfrauenkirche, wo Kiefert bis heute Bratwürste anbietet, aber auch Salate, belegte Brote und Suppen.

Der Sohn von Otto Kiefert musste in den Krieg, als er 1945 wiederkam, war sein Vater gestorben. Martin Kiefert hatte keine Berufsausbildung, aber genügend Tatkraft, um das kleine Unternehmen, das er geerbt hatte, voranzutreiben. Er stieß dabei allerdings auf einigen Widerstand. Die Stadtoberen waren kritisch. Die Leute haben nach dem Krieg anderes zu tun, als auf der Straße eine Wurst zu essen, war einer der Einwände. Ständig gab es Auflagen bei den Öffnungszeiten und dem Warenangebot, denn Kiefert wollte es bei der Wurst nicht belassen. Der Stand am Bahnhof, entworfen vom Bremer Architekten Eberhard Gildemeister, war von Bomben zerstört worden. Kiefert ließ ihn rekonstruieren und verwendete statt Holz Leichtmetall. Entstanden ist der legendäre Wurstpavillon, der heute nach einer Odyssee in der neuen Markthalle am Domshof seinen Platz gefunden hat. Vorübergehend, denn später wird der Pavillon zum Focke-Museum wechseln.

Nach und nach kamen in der Innenstadt weitere Verkaufsstände dazu, in der besten Zeit waren es acht. Kiefert hatte damals rund 150 Angestellte und eine eigene Wäscherei für die Kittel der Verkäufer. Einigen Aufwand bedeutete es auch, auf Porzellan zu servieren. Ein Prinzip, das bis heute erhalten geblieben ist.

Wann hat Martin Kiefert mit der Arbeit eigentlich aufgehört? Joachim Kiefert, einer von zwei Söhnen und der Nachfolger im Unternehmen, weiß es nicht so genau: „Das kam schrittweise, er hat sich auch im hohen Alter immer wieder blicken lassen.“ Martin Kiefert war nicht nur Kaufmann, er hat sich nach Auskunft seines Sohnes in der Liebfrauengemeinde engagiert, war Schöffe am Gericht und aktiv in den Gremien des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Seine Leidenschaft war die körperliche Bewegung, er unternahm Wandertouren so oft es ging, an der Nordsee oder in den Bergen und war auch in der Seniorenresidenz, in der er zuletzt lebte, kaum zu halten, erzählt sein Sohn. Selbst bei schlechtem Wetter nicht. Jetzt, nach 95 Jahren, hat Martin Kiefert seinen letzten Gang gemacht.