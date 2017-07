Jochen Kopelke, Landesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei Bremen. (Christina Kuhaupt)

Mehr Einsatzkräfte als in den vergangenen Jahren hat die Bremer Polizei an den fünf Tagen der Breminale bis zum Sonntag im Einsatz. Hinzu kommt, dass viele weitere Polizisten für den Einsatz beim G 20-Gipfel in Hamburg abgestellt wurden, um an der Elbe ihre Kollegen zu unterstützen.

Das bedeutet Mehrarbeit, Überstunden und eine Belastungsprobe für die Gesetzeshüter der Hansestadt (wir berichteten). „Sollte es eine Steigerung von Extrem oder GAU – größtes anzunehmendes Unglück – geben, so würde dieser Begriff die heutige Situation unserer Polizei beschreiben“, sagt Jochen Kopelke, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in der Freien Hansestadt Bremen.

Verstärkung der Fußstreifen

Seit dem vergangenen Jahr seien viele positive Entscheidungen zur Stärkung der Inneren Sicherheit gefällt worden, meint GdP-Chef Kopelke. Teilweise seien diese Abmachungen sogar trotz Partei- und Fraktionsgrenzen gemeinsam getroffen worden. „Die Effekte sind aber noch nicht eingetreten und so sind monatlich neue Aufgaben hinzubekommen“, sagt Kopelke.

Er zählt zahlreiche neue Anforderungen und Arbeitsfelder auf: Die Breminale mit dem Schwerpunkt Sexualstraftaten und Antanzdelikte, die einen zusätzlichen Einsatz der Kriminalpolizei und Verstärkung der Fußstreifen bedeute. Aber auch die Polizeireform, die Terrorismusbekämpfung, Fußfesseln, Videoüberwachung, Bodycam, Abschiebungen oder Objektschutz.

Somit erzeuge der G 20-Gipfel in Hamburg kein besonderes neues Problem, er offenbare aber das tatsächliche, immer noch ungelöste Problem: „Personalmangel – es fehlen die Schultern zum Verteilen dieser massiv gestiegenen Aufgaben und Herausforderungen“, sagt Kopelke.

Einsatzbereitschaft ist enorm

Die Polizei hatte vor dem Wochenende bereits erklärt, dass die Dienstpläne der Kollegen umgeschrieben werden mussten. Eines zeige das bevorstehende Wochenende aber vor allem: „Wir Polizisten lassen unsere Städte nicht hängen.“ Tagsüber stehe der Dienst an und hinzukomme zusätzlich die Rufbereitschaft in der Nacht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Alarmierung.

In einem Ernstfall könnte es am Wochenende zu einer Vollalarmierung kommen, bei der alle verfügbaren Kräfte eingesetzt werden müssen. „Unsere Einsatzbereitschaft ist enorm, nach dem G 20-Einsatz erwarten wir also konkrete Wiedergutmachungen“, so Kopelke. Dabei denken er und die Gewerkschafter der Polizei an mehr Ruhephasen zwischen den Diensten, mehr Geld für Überstunden, mehr Beförderungen und vor allem an mehr Geld und Lösungen für die bekannten strukturellen Probleme.